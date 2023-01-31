به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام الله دهه فجر، کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی با شعار «ایران؛ سرزمین فرهنگ و کتاب» به استقبال جشن چهل‌وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می‌روند.

ارسال بسته «نورسیده» به کتابخانه‌های اصلی استان‌ها، شهرستان‌ها و شهرها؛ عضویت رایگان و بخشودگی جرایم دیرکرد در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه؛ افتتاح و بازگشایی کتابخانه‌ها؛ ارسال اقلام تبلیغی و اطلاع‌رسانی برای کتابخانه‌های منتخب؛ ارسال جوایز برگزیدگان «پویش سلام بر حسین (ع)» اربعین؛ تدارک گروه‌های سرود و اجرای آن توسط اعضای محافل ادبی؛ برگزاری سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب (ادبیات داستانی) و روایتگری در محافل ادبی؛ برگزاری نشست‌های مطالعاتی، رونمایی و نقد کتاب‌های منتخب این حوزه و مسائل روز مرتبط با آنها؛ برگزاری ویژه‌برنامه‌ها و جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی؛ معرفی و شناساندن دانشمندان و بزرگان ایرانی و انقلابی همراه با دستاوردها و پیشرفت‌های حاصله؛ تشکیل گروه‌های سرود و مشاعره با استفاده از ظرفیت اعضای محافل ادبی کودک و نوجوان با عنوان «هدهد سفید» و برپایی غرفه در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن با مدیریت اجرایی ادارات‌کل استان‌ها، بخشی از برنامه‌های ویژه گرامیداشت چهل‌وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

همچنین در این ایام کتابخانه‌ها متناسب با ایام الله دهه فجر آذین‌بندی شده و ندای الله اکبر شب ۲۲ بهمن ماه در کتابخانه‌های مرکزی استان و شهرستان با حضور اعضای کتابخانه برپا می‌شود.

اهدای جوایز برگزیدگان لیگ‌های «کتاب‌بازی»؛ معرفی و تقدیر از ۴۴ برگزیده مسابقه کتابخوانی «آن سوی آفتاب» ویژه همکاران؛ هم‌افزایی فرهنگی با سازمان‌های همکار در طراحی برنامه‌های مشترک در سطوح استانی و محلی؛ تکریم خانواده شهدا و حضور در گلزار شهدا از دیگر برنامه‌های این ایام است.