به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه این مراسم اظهار کرد: پروژه تکمیل زون بندی شبکه توزیع شهر تربت حیدریه در بلوار بهشتی و میدان امام علی علیه السلام آغاز و اجرا می‌شود

مدیر عامل شرکت آبفای تربت حیدریه افزود: اعتبار این پروژه ۶۰ میلیارد ریال است و پیمانکار این پروژه از شرکت‌های بومی شهرستان است.

وی تصریح کرد: ضرورت اجرای این پروژه با توجه به گستردگی و پیچیدگی شبکه‌های توزیع آب شرب در شهرهای بزرگی مانند تربت حیدریه می‌بایست از سیستم‌ها و مدل‌های بروز مدیریت شبکه‌های آب شرب استفاده کرد و پروژه حاضر نیز در همین راستا تعریف شده است.

عباسی تاکید کرد: در این زمینه مقداری عقب افتادگی داریم، اما با برنامه ریزی های انجام شده، راهکارهای لازم شناسایی شده و برای اجرا و پیاده سازی این برنامه‌ها به زمان و اعتبار نیاز داریم.