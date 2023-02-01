به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه این مراسم اظهار کرد: پروژه تکمیل زون بندی شبکه توزیع شهر تربت حیدریه در بلوار بهشتی و میدان امام علی علیه السلام آغاز و اجرا میشود
مدیر عامل شرکت آبفای تربت حیدریه افزود: اعتبار این پروژه ۶۰ میلیارد ریال است و پیمانکار این پروژه از شرکتهای بومی شهرستان است.
وی تصریح کرد: ضرورت اجرای این پروژه با توجه به گستردگی و پیچیدگی شبکههای توزیع آب شرب در شهرهای بزرگی مانند تربت حیدریه میبایست از سیستمها و مدلهای بروز مدیریت شبکههای آب شرب استفاده کرد و پروژه حاضر نیز در همین راستا تعریف شده است.
عباسی تاکید کرد: در این زمینه مقداری عقب افتادگی داریم، اما با برنامه ریزی های انجام شده، راهکارهای لازم شناسایی شده و برای اجرا و پیاده سازی این برنامهها به زمان و اعتبار نیاز داریم.
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