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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۰۹

مدیر عامل شرکت آبفای تربت حیدریه خبر داد؛

آغاز تکمیل طرح زون‌بندی شبکه آب شرب شهرستان تربت حیدریه

آغاز تکمیل طرح زون‌بندی شبکه آب شرب شهرستان تربت حیدریه

تربت حیدریه ـ مدیر عامل شرکت آبفای تربت حیدریه گفت: پروژه تکمیل طرح زون بندی شبکه آب شرب شهرستان تربت حیدریه با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه این مراسم اظهار کرد: پروژه تکمیل زون بندی شبکه توزیع شهر تربت حیدریه در بلوار بهشتی و میدان امام علی علیه السلام آغاز و اجرا می‌شود

مدیر عامل شرکت آبفای تربت حیدریه افزود: اعتبار این پروژه ۶۰ میلیارد ریال است و پیمانکار این پروژه از شرکت‌های بومی شهرستان است.

وی تصریح کرد: ضرورت اجرای این پروژه با توجه به گستردگی و پیچیدگی شبکه‌های توزیع آب شرب در شهرهای بزرگی مانند تربت حیدریه می‌بایست از سیستم‌ها و مدل‌های بروز مدیریت شبکه‌های آب شرب استفاده کرد و پروژه حاضر نیز در همین راستا تعریف شده است.

عباسی تاکید کرد: در این زمینه مقداری عقب افتادگی داریم، اما با برنامه ریزی های انجام شده، راهکارهای لازم شناسایی شده و برای اجرا و پیاده سازی این برنامه‌ها به زمان و اعتبار نیاز داریم.

کد مطلب 5698507

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