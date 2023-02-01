۳ فروند قایق به دلیل صید ترال توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجری زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گشت یگان حفاظت منابع آبزیان به منظور کنترل صیدگاه‌ها و مبارزه با صید غیرمجاز از اسکله عامری شهرستان تنگستان عازم دریا شده و موفق شدند سه فروند قایق بدون مجوز در سه مایلی چاه پهن را به دلیل صید مخرب و ممنوعه ترال همراه با ادوات غیر مجاز و مقادیری از آبزیان صید شده توقیف کنند.

سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان استان بوشهر همه صیادان را به رعایت قوانین و مقررات صیادی و حفظ آبزیان دریا دعوت کرد و افزود: با رعایت قوانین و مقررات صیادی ذخایر ارزشمند آبزیان خلیج فارس را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.