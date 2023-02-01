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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۵۹

در تنگستان؛

۳ فروند قایق به دلیل صید ترال توقیف شدند

۳ فروند قایق به دلیل صید ترال توقیف شدند

بوشهر- سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان استان بوشهر گفت: سه فروند قایق بدون مجوز به دلیل استفاده از روش صید ترال توقیف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجری زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گشت یگان حفاظت منابع آبزیان به منظور کنترل صیدگاه‌ها و مبارزه با صید غیرمجاز از اسکله عامری شهرستان تنگستان عازم دریا شده و موفق شدند سه فروند قایق بدون مجوز در سه مایلی چاه پهن را به دلیل صید مخرب و ممنوعه ترال همراه با ادوات غیر مجاز و مقادیری از آبزیان صید شده توقیف کنند.

سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان استان بوشهر همه صیادان را به رعایت قوانین و مقررات صیادی و حفظ آبزیان دریا دعوت کرد و افزود: با رعایت قوانین و مقررات صیادی ذخایر ارزشمند آبزیان خلیج فارس را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

کد مطلب 5698560

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