نمازی که پیامبر اعظم (ص) به سلمان فارسی سفارش کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان فارسی صحابی مشهور پیامبر (ص) و از یاران امام علی (ع) است. وی از یاران بزرگ و مورد علاقه پیامبر (ص) بوده تا آنجا که حضرت محمد (ص)، در وصف او گفته است: سلمان از ما اهل بیت (ع) است.

نماز سلمان، نمازی مستحبی است که سی‌رکعت دارد و در سه وقت، اول نیمه و آخر رجب هر زمان ده رکعت انجام می‌شود.

از کارهای بسیار مهم در روز پانزدهم رجب، خواندن ده رکعت از نماز حضرت سلمان است. کیفیت این نماز همانطور است که در روز اول ماه می‌خوانند، ولی فرقش با روز اول این است که بعد از سلام هر دو رکعت نماز، دستهای خود را به دعا بلند کرده و به جای دعایی که در روز اول ماه نقل شده است این دعا را می‌خوانند

«لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت بیده الخیر و هو علی کلّ شی‌ء قدیر إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا».

کیفیت نماز سلمان

در مفاتیح الجنان در خصوص نماز سلمان آمده است: «ده رکعت نماز بخواند، بعد از هر دو رکعت سلام دهد و در هر رکعت «یک مرتبه» سوره «حمد»، «سه مرتبه» «توحید» و «سه مرتبه» «قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ» را خوانده و پس از هر سلام دست‌ها را بلند کند و بگوید:

لَاإِلٰهَ إِلّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، یُحْیِی وَیُمِیتُ، وَهُوَ حَیٌّ لَایَمُوتُ، بَیَدِهِ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ إِلٰهاً واحِداً أَحَداً فَرْداً صَمَداً، لَمْ یَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلَا وَلَداً.

معبودی جز خدا نیست، یگانه و بی‌شریک است، فرمانروایی و سپاس فقط ویژۀ اوست، زنده می‌کند و می‌میراند و اوست زنده‌ای که نمی‌میرد، خیر به دست اوست و او بر هر کاری تواناست.

سپس بگوید:

اللّٰهُمَّ لَامانِعَ لِما أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِیَ لِما مَنَعْتَ، وَلَا یَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْکَ الْجَدُّ.

خدایا! از آنچه عطا کردی بازدارنده‌ای نیست و آنچه را بازداری‌دهنده‌ای ندارد و شخص کوشا را کوشش از تو بی‌نیاز نمی‌کند.

سپس دست‌ها را بر چهره خود بکشد.»