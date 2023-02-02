۳ طرح عمرانی در سمنان افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید از اقامتگاه بوم‌گردی روستای خیرآباد، ارسال جهیزیه به ۱۳۰ نوعروس تحت پوشش کمیته امداد و دیدار با خانواده جانباز مهمترین حواشی روز نخست سفر استاندار طی دهه فجر در شهر سمنان بوده است.

استاندار سمنان در حاشیه این مراسم با بیان اینکه گلخانه محصولات کشاورزی در روستای خیر آباد سمنان راه اندازی شد، به خبرنگار مهر گفت: مراسم افتتاح این مجموعه که در مساحت ۱۰ هزار مترمربع احداث شده، امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه ظرفیت تولیدی این واحد ۲۲۰ تن صیفی جات است، تاکید کرد: ارتقای تولیدات با بهره وری بالا و مصرف کم آب در زمره اهداف این طرح محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مراسم کلنگ زنی مدرسه مشارکتی خیری نیز امروز به عنوان دیگر برنامه دهه فجر برگزار شد، بیان کرد: افتتاح ساختمان اداری شهرداری ناحیه دیگر طرح عمرانی بود که با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال و با مساحت ۱۱۰ مترمربع احداث شد.

استاندار سمنان از اهدای ۱۳۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند نیز خبر داد و گفت: در مراسمی با حضور مسئولان این جهیزیه‌ها تقدیم نوعروسان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان شد.

به گزارش مهر، بازدید از طرح گردشگری در خیرآباد سمنان از دیگر برنامه‌های امروز استاندار سمنان به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی بود.