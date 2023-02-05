با اوکراین برای عدم حمله به روسیه با تسلیحات غرب توافق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اولاف شولتز صدراعظم آلمان گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوهای تلفنی با وی، او و آلمان را تهدید نکرده است.

بر اساس این گزارش، شولتز در مصاحبه‌ای با روزنامه Bild am Sonntag که روز شنبه منتشر شده است، در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی، وی را تهدید کرده است، گفت: خیر، پوتین من و آلمان را تهدید نکرد.

صدراعظم آلمان همچنین افزود که در مذاکرات تلفنی با رئیس جمهور روسیه دیدگاه‌های کاملاً مختلفی پیرامون اوضاع کنونی اوکراین مطرح می‌شود.

شولتز درباره ارسال تانک به اوکراین هم گفت که آلمان آرامش خود را حفظ خواهد کرد و در آینده به ارزیابی تمام تصمیمات با دقت کامل ادامه خواهد داد.

صدراعظم آلمان افزود: هر چیز دیگری بیهوده و بسیار خطرناک خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین توافقی برای عدم استفاده از سلاح‌های غربی برای حمله به خاک روسیه و بکارگیری این سلاح‌ها تنها داخل خاک اوکراین صورت گرفته است، گفت: روی این موضوع اجماع وجود دارد.