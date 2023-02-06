به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «مارتین شیردوان»، رئیس مشترک حزب چپ آلمان معتقد است که برای تضمین صلح پایدار، باید راهی برای تعامل با روسیه پیدا کرد.

او در گفتگویی با اشپیگل تاکید کرد: «اگر ما خواهان صلح پایدار هستیم، باید راهی برای تعامل با روسیه پیدا کنیم.»

این سیاستمدار آلمانی افزود که بهتر است کسی سکان دار دولت باشد که بتواند این هدف را برآورده سازد.

رئیس مشترک حزب چپ آلمان همچنین خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا باید هم از روسیه و هم از آمریکا مستقل باشد. با این حال، به گفته این سیاستمدار آلمانی، حتی پس از درگیری اوکراین، روسیه همچنان بخشی از اروپا باقی خواهد ماند.

وی تاکید کرد: «به همین دلیل است که باید به نظم پس از جنگ فکر کنید و در حال حاضر انجام این کار دشوار است.»

شیردوان در پایان گفت: «ما همچنین باید امنیت را فراتر از ناتو تعریف کنیم. آلمان که بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا است، باید فوراً با شرکای اروپایی خود در مورد چگونگی ایجاد امنیت مستقل اروپایی گفتگو کند.»

دو روز پیش نیز، « اولاف شولتز»، صدراعظم آلمان گفته بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوهای تلفنی با وی، او و آلمان را تهدید نکرده است. شولتز در مصاحبه‌ای با روزنامه Bild am Sonntag که به تازگی منتشر شده است، در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی، وی را تهدید کرده است، گفت: خیر، پوتین من و آلمان را تهدید نکرد.

صدراعظم آلمان همچنین افزود که در مذاکرات تلفنی با رئیس جمهور روسیه دیدگاه‌های کاملاً مختلفی پیرامون اوضاع کنونی اوکراین مطرح می‌شود. شولتز درباره ارسال تانک به اوکراین هم گفت که آلمان آرامش خود را حفظ خواهد کرد و در آینده به ارزیابی تمام تصمیمات با دقت کامل ادامه خواهد داد. صدراعظم آلمان افزود: هر چیز دیگری بیهوده و بسیار خطرناک خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین توافقی برای عدم استفاده از سلاح‌های غربی برای حمله به خاک روسیه و بکارگیری این سلاح‌ها تنها داخل خاک اوکراین صورت گرفته است، گفت: روی این موضوع اجماع وجود دارد.