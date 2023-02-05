نه بزرگ به آمریکا علت کینه توزی استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی صبح یکشنبه در جمع تبیین گران جهادی مازندران با اشاره به تداوم کینه توزی های استکبار علیه کشورمان گفت: انقلاب اسلامی اولین کشور در جهان است که با صدای رسا به آمریکا نه بزرگ گفت.
وی افزود: سازش ناپذیری برابر آمریکا و قدرتهای استکباری از ویژگیهای بارز نظام اسلامی است.
وی یاد آورشد: علت مهم عصبانیت آمریکا از ایران این است که ولایت فقیه با همراهی مردم فهیم و با اراده، هیمنه پوشالی کاخ سفید را درهم شکسته است.
معاون استاندار مازندران با تاکید بر تداوم مشی حق طلبانه نظام اسلامی در عرصه بین الملل اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تا ابد از مظلومین و مستضعفان جهان در برابر قلدری و ددمنشیهای استکبار حمایت خواهد کرد.
سلگی، نقشه شوم استکبار را ایجاد درگیری و شکاف بین ملتها و دولتهای اسلامی دانست و افزود: دولتهای اسلامی باید با هوشیاری برابر توطئههای رژیم صهیونیستی و آمریکا همگرایی و هم افزایی چندجانبه را برای مقابله با اقدامات نابخردانه رژیم جعلی اسرائیل و کاخ سفید افزایش دهند.
این مسئول سیاسی با اظهار اینکه جمهوری اسلامی ایران نظم نوین خود ساخته آمریکا در جهان را برهم زده است، ادامه داد: قدرت و برتری انقلاب اسلامی به گونهای است که هیچ طرح بین المللی بدون نظر و همراهی ایران در سطح جهان قابلیت اجرا ندارد.
سلگی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با برخورداری از پشتوانه مردم، دموکراسی واقعی و عاری از منطق لیبرالی غرب را به رخ کشیده است.
معاون استاندار مازندران با اظهار اینکه رأی مردم در انقلاب اسلامی اثربخش است، افزود: دموکراسی حقیقی در تمامی اجزای حکمرانی کشورمان با رأی و نظر مردم جاری و ساری است.
وی تصریح کرد: با وجود نعمت رهبری و ولایت فقیه هوشیار هیچ بن بستی در حرکت پرشتاب انقلاب اسلامی وجود ندارد.
سلگی، ماهیت و جوهره انقلاب اسلامی را فرهنگی دانست و افزود: حضور پرشور مردم در صحنههای انقلاب اسلامی کشور را از خطرات بیمه کرده است.
معاون استاندار مازندران اضافه کرد: الگوهای معرفتی و فرهنگی انقلاب اسلامی الهام بخش، غیر قابل خدشه و در عرصههای حکمرانی راهگشا است.
وی با تاکید بر افزایش تلاش برای تقویت امید در کشور افزود: تقویت امید در کشور راهبرد مدیریتی دائمی در عرصه پیشرفت و بالندگی است.
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