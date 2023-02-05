ترافیک سنگین در آزادراه ساوه- تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رضا روشنی کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور وضعیت تردد در محورهای برون‌شهری شمالی را اعلام کرد و گفت: در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) تردد روان است ضمناً این محورها فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها اظهار کرد: در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه ساوه – تهران محدوده نسیم شهر و محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع ترافیک سنگین است.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور با اعلام اینکه محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده تصریح کرد: تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوهدشت انجام می‌شود.

روشنی محور مسدود شریانی را ریگان – ایرانشهر و محورهای مسدود غیر شریانی را خوانسار – بوئین، کوهرنگ – مسجد سلیمان و سروآباد- اورامانات اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: محورهای لاسم - ارجمند، وازک - بلده، سروآباد – پاوه، سی سخت – پادنا، جدید هشتگرد – طالقان، گنجنامه – تویسرکان و پونل - خلخال ارای انسداد فصلی هستند.