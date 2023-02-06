آئین نکوداشت مقام علمی سرلشکر رحیم صفوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نکوداشت مقام علمی سرلشکر رحیم صفوی استاد دانشگاه تربیت مدرس عصر امروز در مرکز همایشهای شهید چمران برگزار شد.
در این مراسم، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، امیر فخری رئیس سازمان جغرافیای نیروهای مسلح و سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران و سردار حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین (ع) حضور داشتند.
گفتنی است، سرلشکر صفوی استاد جغرافیای سیاسی است که تا کنون ۲۴ عنوان کتاب در موضوعات ژئواستراتژیک، جغرافیای نظامی، ژئوپولتیک و دفاع مقدس تألیف و ترجمه داشته است.
دست یابی به دانش نظامی حین نبرد یکی از دستاوردهای جنگ تحمیلی و مجاهدت رزمندگان است
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در این مراسم طی سخنانی با تشکر از برگزار کنندگان این مراسم گفت: این گونه مراسمها نشان میدهد که ما افراد الگو و زحمت کشهای خود را میشناسیم.
وی دست یابی به دانش نظامی حین نبرد را یکی از دستاوردهای جنگ تحمیلی و مجاهدت رزمندگان دانست و گفت: اگر امروز از چرخه علم و فناوری در دفاع مقدس صحبت میکنیم صحبت از علم دانشی است که در زیر آتش جنگ به دست آمده و دشمن را به زانو درآورده است و همین چند روز پیش بود که فرمانده سنتکام به این فناوری پیشرفته اعتراف کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اهمیت علم و دانش در سطح جهان گفت: این پیشرفتها که امروز دشمنان ما به آن معترف هستند در سایه انقلاب اسلامی و ایمان و اعتقاد به دست آمده و این ایمان و اعتقاد است که موجب هراس دشمنان شده است.
اسلامی گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا در عرصههای مختلف به پیشرفت رسیدهایم که دستاوردها حیرت جهانیان را در پی داشته است.
امنیت و آسایش امروز مرهون ایثار و فداکاری شهدا است
در ادامه این مراسم نیز زلفی گل وزیر علوم، طی سخنانی اظهار داشت: امنیت و آسایش امروز مرهون ایثار و فداکاری شهدا است؛ یکیاز سرمایههای ما اشخاصی هم چون سردار صفوی هستند چرا که این گونه افراد هر کجا وارد شوند برای آن محل ارزش محسوب میشود.
وی افزود: این برنامه نشان میدهد ما همواره سرمایه نمادین خود را ارج می نهیم در صورتی که کشورهای دیگر چون چنین سرمایههایی ندارند سرمایههای نمادین دیگر کشورها را متعلق به خود میکنند.
وزیر علوم ادامه داد: این سرمایه نمادین را قدر می نهیم و به فرزندانمان میخواهیم بیاموزیم که این گونه زندگی کنند در واقع مراسم امروز قدردانی از شخصی است که هم نفس شهیدان سلیمانی و همدانی است.
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