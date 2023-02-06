به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ساوری شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: ۲۴ هنرمند صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان با هدف بازاریابی، فروش، توسعه و ترویج صنایع‌دستی استان در نمایشگاه ملی صنایع‌دستی تهران حضور خواهند یافت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان اضافه کرد: این تعداد هنرمند در سالن‌های ۶ الی ۹ و ۲۷ و ۴۰ محل دائمی نمایشگاه‌های دائمی تهران به عرضه محصولات شاخص استان می‌پردازند.

ساوری بیان کرد: علاوه بر بخش نمایشگاهی صنایع‌دستی، غرفه‌‎ای برای معرفی چهار روستا و دو شهر ملی صنایع‌دستی گلستان در بخش نمایشگاهی گردشگری استان تدارک دیده‌شده است تا ضمن معرفی این روستاها و شهرهای ملی، صنایع‌دستی شاخص این مناطق هم در معرض نمایش قرار گیرد.

وی افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی باهدف معرفی استان گلستان با اعطای جوایز ارزنده، اجرای گروه هنری نوای صحرای ترکمن به‌عنوان یکی از گروه‌های شاخص ملی، ارائه هنر اصیل صنایع‌دستی استان توسط هنرمندان به‌صورت ورکشاپ و توزیع اقلام تبلیغاتی مختلف باهدف معرفی بخش‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ازجمله برنامه‌های اجرایی استان گلستان در ایام برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی تهران خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: این نمایشگاه محل مناسبی برای آشنایی فعالان گردشگری و طرح‌ها و ایده‌های نو درزمینه ایجاد تأسیسات و نحوه ارائه خدمات و ایجاد فضای مناسب برای توسعه صنعت گردشگری است.

گفتنی است شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران و سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی تهران سه‌شنبه (۱۸ بهمن‌ماه) افتتاح می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند ضمن رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تا جمعه (۲۱ بهمن‌ماه) از ساعت ۹ الی ۱۵:۳۰ از بخش نمایشگاهی گردشگری استان در سالن شماره ۴۰ و غرقه‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان در سالن‌های ۶ الی ۹ و ۲۷ و ۴۰ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران بازدید کنند.