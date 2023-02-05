از دعوتم به کمیته انضباطی تعجب کردم/ دلیل از دست رفتن صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر افشین پیروانی پس از جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص حاشیههای بازی پرسپولیس و فولاد گفت: از اینکه به جلسه کمیته انضباطی دعوت شدم تعجب کردم چون من هیچ اعتراضی به کادر فنی حریف نکردم. اعتراضم به تصمیمات داوری بود. مهمترین اعتراضم به قضاوت داور بود که خطایی که در دو متریاش رخ میداد را سوت نمیزد و طبیعی است آدم اعتراض کند.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس افزود: ورود سیستم VAR را بهانه کردهاند. مطمئن باشید خیلی سخت هم وارد کشور خواهد شد. امکانات اولیه نداریم. خطکشی زمین مسابقه ایراد دارد. مسائلی را میبینیم که اصول اولیه امکانات برای برگزاری مسابقه فوتبال است. VAR هم با این قضاوتها بیاید خروجی نخواهد داشت.
وی با ادامه ادعای خود مبنی بر نزول جایگاه پرسپولیس در جدول لیگ برتر ادامه داد: قضاوتهایی که از داوران و نیمکت تیمها میبینم باعث میشود پرسپولیس از صدر جدول پایین بیاید. اینکه به نفع چه کسی میگیرند را باید اصحاب رسانه قضاوت کنند.
پیروانی در خصوص حضورش در جلسه امروز گفت: واقعاً خودم هم نمی دانم چرا دعوت شده ام. پرسپولیس نیمکت آرامی دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اگر نیمکت حریف به داور اعتراض کند و باعث تغییر تصمیماتش شود ما هم به خودمان اجازه میدهیم اعتراض کنیم.
نظر شما