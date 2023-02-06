استروژن بر احتمال سکته مغزی در زنان تاثیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، این یافته حاصل نزدیک به یک دهه ردیابی خطر سکته مغزی در میان تقریباً ۱۲۳۰۰۰ زن چینی پس از سن یائسگی است.

محققان به این نتیجه رسیدند افرادی که دوره باروری نسبتاً طولانی مدتی قبل از یائسگی داشته‌اند، با خطر کمتر سکته مغزی ایسکمیک و سکته هموراژیک مواجه هستند.

سکته مغزی ایسکمیک شایع‌ترین شکل سکته مغزی است که در اثر انسداد جریان خون در مغز ایجاد می‌شود. سکته مغزی هموراژیک با خونریزی در مغز ایجاد می‌شود.

«پیجه سونگ»، نویسنده این مطالعه از دانشگاه ژجیانگ چین، می‌گوید: «این نتایج غیرمنتظره بود و بینش جدیدی در مورد ارتباط بین عوامل باروری و خطر سکته مغزی ارائه می‌کند.»

محققان برای بررسی ارتباط محافظتی احتمالی بین استروژن و خطر سکته مغزی، روی مجموعه‌ای از زنان بین ۴۰ تا ۷۹ سال تمرکز کردند. هیچ‌کدام از آنها بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ سابقه سکته مغزی نداشتند.

محققان تعداد دفعات بچه دار شدن شرکت کنندگان و یا اینکه آیا قرص‌های ضدبارداری مصرف می‌کردند یا نه (و برای چه مدت) در نظر گرفتند، زیرا هر دو معمولاً سطح استروژن را بالا می‌برند. الگوهای شیردهی که تمایل به کاهش قرار گرفتن در معرض استروژن دارند نیز مورد توجه قرار گرفتند.

محققان تقریباً ۹ سال شرکت کنندگان در مطالعه را ردیابی کرد و در این مدت کمی بیش از ۱۵۰۰۰ سکته مغزی رخ داد. اکثریت قریب به اتفاق دچار سکته ایسکمیک بودند.

سپس شرکت‌کنندگان به چهار گروه تقسیم شدند که از کوتاه‌ترین زمان بین اولین عادت ماهانه و یائسگی (۳۱ سال) و طولانی‌ترین زمان (۳۶ سال) بود.

پس از بررسی هر گروه در برابر بروز سکته مغزی، تیم دریافت که زنان در گروهی که طولانی‌ترین مدت در معرض استروژن بودند، در مقایسه با زنانی که در گروه کوتاه‌ترین مدت در معرض استروژن بودند، ۵ درصد کمتر در معرض خطر سکته مغزی ایسکمیک و ۱۳ درصد کمتر در معرض سکته مغزی قرار داشتند.

این تیم به این نتیجه رسید که قرار گرفتن در معرض استروژن به کاهش خطر کلی سکته کمک می‌کند.

این یافته نشان می‌دهد زنانی که مرده زایی، سقط جنین یا خاتمه بارداری بیشتری را تجربه می‌کنند، ممکن است با خطر بیشتر سکته مغزی مواجه شوند، در حالی که آنهایی که از قرص‌های ضد بارداری خوراکی استفاده می‌کنند، ممکن است با کاهش خطر مواجه باشند.