افتتاح کلینیک دندانپزشکی شهرستان رزن با اعتبار ۷ میلیارد تومانی

علی اصغر غفاری آثار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در دهه فجر کلینیک دندانپزشکی شهرستان رزن با اعتباری افزون بر هفت میلیارد تومان افتتاح شد، عنوان کرد: در این کلینیک خصوصی واقع در ساختمان هلال احمر رزن خدمات عکسبرداری فک(opg)، ایمپلنت، ترمیم، کامپوزیت و لمینت، جراحی و اطفال ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با این روال در شهرستان رزن مشکل مردم برای بحث‌های دندانپزشکی و دسترسی به دندان پزشک مرتفع شد، اظهار کرد: بالغ بر ۱۴۰ پروژه خدماتی، عمرانی و کشاورزی با اعتباری افزون بر ۲۷۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم ولایتمدار شهرستان در دهه مبارک فجر افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

فرماندار شهرستان رزن با بیان اینکه استاندار و هیئت همراه، فردا به این شهرستان سفر می‌کنند و پروژه‌هایی نیز به مناسبت دهه فجر افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: پروژه مقاوم سازی مسکن روستایی در روستای قایش، ساختمان کلانتری روستای بابانظر با زیربنای ۳۵۰ مترمربع، افتتاح گلخانه ۱.۵ هکتاری برادران محمدی صادق با اشتغال ۱۵ نفر در روستای خورونده، پروژه بهسازی و آسفالت ریزی روستای سلطان آباد به طول ۲۵ هزار مترمربع با اشتغالزایی ۴۰ نفر، افتتاح واحد تولیدی یونولیت با اشتغال ۱۰ نفر، افتتاح واحد تولیدی انواع کود آلی با اشتغال پنج نفر، افتتاح واحد تولیدی آسانسور با اشتغال ۱۵ نفر و افتتاح واحد تولیدی انواع شیلنگ با اشتغال ۱۵ نفر از طرح‌های شاخص قابل افتتاح این شهرستان در دهه مبارک‌فجر با حضور استاندار خواهد بود.