۶۷ هزار نفر نیازمند در ایلام مورد حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری صبح دوشنبه در نشست مشترک مدیرکل و معاونین کمیته امداد استان ایلام با دادستان و تعدادی از قضات استان بیان کرد: کمیته امداد در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت قوه قضائیه در ارائه خدمات قضائی رایگان به خانواده‌های مددجو، این تفاهم نامه را با دادستانی ایلام امضا کرده است.

وی ادامه داد: حمایت دستگاه قضائی استان و کارکنان دادگستری استان از ایتام و خانواده‌های نیازمند، بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کمک و خدمت حمایتی به مددجویان، استفاده از ظرفیت وکلای نیکوکار، استفاده از ظرفیت دفاتر الکترونیکی قضائی و معافیت مددجویان از پرداخت هزینه‌های دادرسی، ایجاد اشتغال برای خانواده‌های زندانیان و ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان به مددجویان از جمله موارد این تفاهم نامه و همکاری کمیته امداد با دستگاه قضائی استان است.

طاهری با عنوان اینکه هم اکنون حدود ۶۷ هزار نفر مددجو و نیازمند در استان مورد حمایت کمیته امداد هستند افزود: این افراد شامل: سالمندان، زنان سرپرست خانوار، بیماران صعب العلاج و زمین گیر، کودکان یتیم و نیازمند، کودکان دارای سو تغذیه، دانش آموزان و دانش جویان و اقشار نیازمند دیگری هستند که با توجه به مشکلات اقتصادی رفع نیازهای همه جانبه این افراد مستلزم مشارکت گروههای خیرین و دستگاه‌های گوناگون است.

عبدالوهاب بخشنده دادستان استان ایلام نیز در این نشست گفت: بر اساس تفاهم نامه امضا شده بستر همکاری جدید و همه جانبه ای بین کمیته امداد و دستگاه قضائی استان فراهم می‌شود که مبنای این همکاری‌ها در راستای کمک به ایتام، اشتغال نیازمندان، مهارت آموزی به مددجویان دارای استعداد و همچنین بهره گرفتن از ظرفیت وکلای نیکوکار قوه قضائیه در راستای خدمت رایگان به مددجویان در فرایندهای دادرسی است.

در ادامه این نشست علاوه بر امضای تفاهم نامه همکاری، تعدادی از مددکاران برتر استان، وکلای نیکوکار و مددجویان نخبه مورد حمایت کمیته امداد استان تجلیل شدند.