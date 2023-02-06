آغاز اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در خراسان جنوبی

به گزارش مهر، سید علی زمزم صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اسامی فیلم‌های نهمین دوره جشنواره فیلم فجر خراسان جنوبی، همزمان با چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اعلام شد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر جشنواره فیلم فجر خراسان جنوبی با بیان اینکه بهترین فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از ۱۷ تا ۲۴ بهمن ماه جاری در بیرجند اکران می‌شوند، گفت :۲۱ فیلم ذیل از روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه در سینماهای مرکز استان اکران و علاقمندان از شامگاه ۱۶ بهمن ماه جاری می‌توانند از طریق سامانه‌های آی‌تیکت (iticket.ir)، ایران‌تیک (irantic.com) و گیشه هفت (gisheh۷.ir) به صورت الکترونیکی بلیت تهیه نمایند.

زمزم ادامه داد: فیلم سینمایی «بعد از رفتن» به کارگردانی رضا نجاتی و تهیه کنندگی محمود بابایی، «هوک» به کارگردانی حسین ریگی و تهیه کنندگی علی آشتیانی پور، «آه سرد» به کارگردانی ناهید عزیزی و تهیه کنندگی سیدرضا محقق، «عطر آلود» به کارگردانی هادی مقدم دوست و تهیه کنندگی یوسف منصوری، «کت چرمی» به کارگردانی حسین میرزا محمدی و تهیه کنندگی کامران حجازی در خراسان جنوبی اکران می‌شود.

وی افزود: فیلم «جنگل پرتقال» به کارگردانی آرمان خوانساریان و تهیه کنندگی رسول صدر عاملی، «شماره ۱۰» به کارگردانی حمید زرگر نژاد و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری، «پرونده باز است» به کارگردانی کیومرث پور احمد و تهیه کنندگی علی قائم مقامی، «هایپاور» به کارگردانی هادی محمد پور و تهیه کنندگی مهدی عظیمی و اباذر جوکار، «چرا گریه نمی‌کنی؟» به کارگردانی علیرضا معتمدی و تهیه کنندگی سیدرضا محقق، «سرهنگ ثریا» به کارگردانی لیلی عاج و تهیه کنندگی جلیل شعبانی از دیگر فیلم‌های جشنواره فجر است که در بیرجند نیز برای علاقمندان نمایش داده خواهد شد.

زمزم گفت: «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجیدرضا بالا، «هفت بهار نارنج» به کارگردانی فرشاد گل سفیدی و تهیه کنندگی محمد کمالی پور، گل‌های باوارده» به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی سعید سعدی، «آن‌ها مرا دوست داشتند» به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدرضا رحمانی، «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک خواجه پاشا و تهیه کنندگی محمدرضا مصباح نیز از دیگر فیلم‌های جشنواره فجر است که در بیرجند اکران خواهد شد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: «کاپیتان» به کارگردانی محمد حمزه‌ای و تهیه کنندگی سیدصابر امامی، «یادگار جنوب» به کارگردانی پدرام دوماری و حسین امیری و تهیه کنندگی مجتبی رشوند، «غریب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه‌کنندگی حامد عنقا، «اتاقک گلی» به کارگردانی محمد عسگری و تهیه کنندگی داوود صبوری و «وابل» به کارگردانی تورج اصلانی و تهیه کنندگی سپهر سیفی از دیگر فیلم‌های این دوره از بخش سودای سیمرغ جشنواره در خراسان جنوبی خواهند بود.

زمزم افزود: در نهمین دوره جشنواره فیلم فجر خراسان جنوبی، همزمان با چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ۱۹ فیلم در سانس‌های ۱۵:۳۰، ۱۸ و ۲۰ در سالن سینما فردوسی و ۱۸ فیلم در سانس‌های ۱۶، ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ از سینما بهمن بیرجند اکران خواهند شد.