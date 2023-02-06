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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۰۳

دبیر ستاد حقوق بشر مطرح کرد؛

عفو متهمان ابتکاری بی‌سابقه است

عفو متهمان ابتکاری بی‌سابقه است

دبیر ستاد حقوق بشر، عفو متهمین را ابتکاری بی سابقه دانست و گفت: این اقدام انسانی و اسلامی، گامی بلند در حوزه حقوق بشر و نشانه مردمی بودن و رأفت نظام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد عفو رئیس قوه قضائیه که منجر به عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر، به ویژه متهمین و محکومین حوادث اخیر می‌شود، این اقدام را ابتکاری بی‌سابقه و گامی بلند در حوزه حقوق بشر و نشانه مردمی بودن و رأفت نظام اسلامی دانست.

غریب آبادی با انتشار این پیام در توئیتر نوشت: با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو رئیس قوه قضائیه، ده‌ها هزار نفر، به ویژه متهمین و محکومین حوادث اخیر مورد عفو قرار می‌گیرند و پرونده قضائی آنان در هر مرحله‌ای که باشد، مختومه می‌شود.

عفو متهمان ابتکاری بی‌سابقه است

غریب آبادی در ادامه اذعان کرد: عفو متهمین، ابتکاری بی سابقه است؛ این اقدام انسانی و اسلامی، گامی بلند در حوزه حقوق بشر و نشانه مردمی بودن و رأفت نظام است.

کد مطلب 5701617

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
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      زندانی خرج داره

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