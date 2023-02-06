رشد بیش از ۱۰ درصدی اشتغال زندانیان در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در نشست ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان که در محل زندان مرکزی بندرعباس برگزار شد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد زندانیان مشغول به کار یا رأی باز در زندان‌های استان ۱۶۲۱ نفر بوده است، اظهار داشت: این تعداد در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ به عدد ۱۸۱۲ نفر افزایش یافته که بر این اساس شاهد رشد ۱۰/۵۴ درصدی در مقایسه سال گذشته هستیم.

قهرمانی در ادامه بر لزوم حمایت از خانواده‌های زندانیان با ایجاد اشتغال نیز تأکید کرد و گفت: در راستای افزایش اشتغال زندانیان با هدف تأمین معیشت خانواده آنها، علاوه بر ایجاد امکان اشتغال مولد در داخل زندان‌ها؛ از طریق اعزام به کار زندانیان به خارج از زندان و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه آموزی زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای و ارائه گواهینامه معتبر، اقدام شده و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج زندانیان نیز حمایت‌های لازم را جهت اشتغال زندانیان انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: با راه اندازی مرکز حرفه آموزی زندانیان ظرفیت بسیار خوبی جهت اشتغال خارج از زندان برای مددجویان استان هرمزگان ایجاد شده و علاوه بر آن در نتیجه اجرای طرح‌های به کارگیری زندانیان در گلخانه‌های شهرستان حاجی آباد، مجموعه کشاورزی ۳۶ هکتاری راونگ میناب و کارگاه مکانیزه خیاطی بند نسوان زندان بندرعباس، تاکنون برای تعداد قابل توجهی از زندانیان مرد و زن اشتغالزایی شده است.

قهرمانی یادآور شد: این حجم از اشتغال خارج از زندان موجب کاهش تراکم جمعیت کیفری داخل زندان می‌شود و فرصت مناسب‌تری جهت اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را فراهم می‌آورد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال واقعی و پایدار و رصد اشتغال زندانی پس از آزادی در کنار حمایت از فعالیت‌های حرفه آموزی آنان نقش مهمی در بازگشت فرد خاطی به جامعه، پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و سالم سازی محیط زندان دارد.