به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی‌زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم در میدان رزم اقتصادی نقش‌آفرین باشیم، اظهار داشت: امروز جهاد دانشگاهی به برکت انقلاب اسلامی در حوزه فناوری و دانش‌بنیان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، جهاد دانشگاهی استان بوشهر اگرچه به عنوان آخرین واحد استانی کشور راه‌اندازی شد، اما در طول همین سال‌های کوتاه توانسته است کارهای بزرگی انجام دهد.

وی اضافه کرد: جهاد دانشگاهی استان بوشهر با شناسایی ظرفیت‌ها و خلاءهای استان موفق شده است پیشرفت‌های علمی و توفیقات زیادی در حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی داشته باشد؛ که از مهمترین آن در یکسال گذشته می‌توان به تولید فناوری بچه ماهی سی‌باس، فناوری غذای آبزیان، مرکز آموزش پزشکی و اولین آزمایشگاه ژنتیک استان اشاره کرد.

دانش فنی تولید بچه ماهی

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر پرورش آبزیان را یکی از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر دانست و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای پرورش آبزیان در آب‌های استان بوشهر برای فراهم شدن بچه ماهی پرورشی، زمینه تولید بچه ماهی سی‌باس در جهاد دانشگاهی بوشهر فراهم شد.

احمدی‌زاده، استان بوشهر را قطب پرورش آبزیان ماهی و میگو دانست و تاکید کرد: بچه ماهی سی‌باس از تایلند و استرالیا وارد کشور می‌شود، از این رو در راستای خودکفایی جهاد دانشگاهی به دانش فنی تولید بچه ماهی سی‌باس دست یافت و اکنون در حال ساخت مجتمع شیلاتی در شهرک زیست فناورانه دلوار با همکاری بخش خصوصی جهت توسعه صنعتی است. همچنین تولید غذای زنده آبزیان از جمله آرتیما و جلبک و روتیفر در دستور کار در مجتمع بزرگ آبزیان دلوار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در این طرح جوانان نخبه مشارکت دارند، عنوان کرد: تولید و تکثیر بچه ماهی سی‌باس جز ۳۱ طرح فناورانه کشور معرفی شده که مورد حمایت مقام معظم رهبری قرار دارد و با برنامه‌ریزی انجام شده در تلاش هستیم به‌زودی تکمیل و راه‌اندازی شود. با راه‌اندازی مجتمع شیلاتی تولید و تکثیر بچه ماهی سی‌باس سالانه افزون ۵ میلیون قطعه بچه ماهی برای پرورش تولید و به پرورش دهندگان ماهی عرضه می‌شود.

راه‌اندازی آزمایشگاه ژنتیک

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر در خصوص راه‌اندازی آزمایشگاه ژنتیک گفت: آزمایشگاه تشخیص پزشکی و ژنتیک طی سال‌های اخیر به عنوان یک نیاز اساسی در تشخیص بیماری‌های ژنتیکی و مادرزادی نقش مهمی را در کاهش تولدهای ناسالم داشته است و خدمات کم‌نظیری به زوج‌های جوان ارائه می‌کند، اما متأسفانه مردم این استان سال‌ها از نبود این آزمایشگاه رنج می‌برند و دریافت این خدمت به استان‌های همجوار سفر می‌کنند.

احمدی‌زاده ادامه داد: به‌دنبال حل این مشکل جهاددانشگاهی استان بوشهر اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه تشخیص پزشکی و ژنتیک با اعتبار ۸۰ میلیارد کرد که باید مورد حمایت مسئولین استان و دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد و در کنار آن مرکز آموزش پزشکی را نیز با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال راه‌اندازی کرده است، این دو مرکز آماده افتتاح و بهره‌برداری هستند.

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