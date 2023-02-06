به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ابتدا سالروز ارتحال جان‌سوز حضرت زینب کبری (س) را که بانگ رسای عدالت‌طلبی و حقیقت‌جویی و الگوی جاودانه زنان مبارز را به همگان نشان دادند، به همه محبان اهل بیت تسلیت و تعزیت می گویم.

وی بیان کرد: در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، موافقت حکیمانه رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر جلوه دیگری از رویکرد محبت آمیز و پدرانه ایشان با فرزندان خود را به نمایش گذاشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایشان از ابتدای این حوادث حساب افرادی را که هیجان زده شده و فریب خوردند، از سازمان دهندگان آشوب جدا کردند و با محبت اخیر خویش ضمن تاکید عملی بر این رویکرد، نقشی بی‌بدیل در ترمیم اجتماعی و احیای اتحاد و همدلی ملی ایفا کردند.

قالیباف تاکید کرد: موافقت رهبر حکیم انقلاب با این عفو از موضع قدرت نظام اسلامی که سیره پیامبران و ائمه (ع) است، نقشه دشمنان برای تبدیل جوانان و نوجوانان معترض و فریب خورده به آشوب گران سازمان یافته را سد کرد. بر همه ما مسئولان واجب است که با تاسی از رویکرد ایشان، ترمیم اجتماعی را سرلوحه کار خویش قرار دهیم و با مواضع و رفتار محبت آمیز خود اجازه ندهیم دشمنان و آشوب گران سازمان یافته مانع از احیای اتحاد ملی شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین لازم است به نمایندگی از ملت نوع دوست ایران با تمامی افراد حادثه دیده از زلزله مهیب ترکیه و سوریه ابراز همدردی عمیق کرده و به ملت مسلمان ترکیه و سوریه بابت مصیبت جان باختن شماری از هموطنان آنان تسلیت می گویم.