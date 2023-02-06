افزایش ۲۸ درصدی ترددها نسبت به سال قبل

به گزارش خبرنگار مهر، کمال هادیان فر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در در رزمایش پلیس بزرگراه با بیان اینکه امسال سالی پرتلاش برای ما بود گفت: در ۲۹۷ هزار کیلومتر از راه‌های کشور به صورت شبانه روز خدمت رسانی‌ها انجام شد.

هادیان فر گفت: ۶۲ میلیون خدمت را به مردم ارائه داده‌ایم که ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته درحوزه های مختلف افزایش داشته است و بیش از ۸۰ درصد رضایتمندی مردم در حوزه خدمات راهور بوده است.

وی با بیان اینکه ۵۶۳ میلیارد پیمایش داشته‌ایم گفت: نسبت به سال قبل ترددها ۲۸ درصد افزایش داشته است و آنچه نگران کننده است بحث جان باختگان است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ادامه داد: ۳۲ دستگاه در حوزه پیشگیری از تصادفات نقش آفرین هستند و شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور بزرگترین نقش را دارد.

هادیان فر با بیان اینکه ۴ وظیفه اصلی در مبحث تصادفات ابلاغ شده است گفت: تسهیل در ترددها، کاهش سوانح و حوادث، خدماتی که در حوزه ترافیکی ارائه می‌شود و مدیریت ترافیک از جمله این برنامه‌ها است.

وی تصریح کرد: هر آنچه را که در توان داشته‌ایم را به کار گرفتیم تا گره گشای مردم باشیم و هفتمین رزمایش آمادگی پلیس امروز برگزار می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: در ۱۳ کلان شهر پلیس بزرگراه آغاز به کار می‌کند و این گشت‌ها با پدیده‌های ناهنجار ترافیکی و حرکات پر خطر رانندگان برخورد می‌کنند.

هادیان فر درباره جریمه‌ها گفت: ۹۴ درصد اعلام جریمه با دست افزارهای هوشمند انجام می‌شود و به لحظه پیامک به فرد متخلف ارسال می‌شود و ربات‌های هوشمند با بیش از ۹۹ درصد صحت اعمال قانون و جریمه را انجام می‌دهند.

وی گفت: کروکی الکترونیک تا پایان سال اجرایی می‌شود.