بیش از ۶ هزار کارمند «دل» اخراج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جف کلارک یکی از مدیران ارشد عملیاتی دل در یادداشتی برای کارمندان نوشت: این شرکت در بازار با آینده ای مبهم روبرو است.

او در این یادداشت همچنین نوشته بود اقدامات پیشین شرکت برای کاهش هزینه ها از جمله توقف استخدام نیروی جدید و وضع محدودیت بر سفر کافی نبوده است.

سخنگوی دل در این باره به بلومبرگ گفت: تغییر ساختار بخش های شرکت و کاهش نیروی انسانی فرصتی برای ایجاد کارآمدی است.

این درحالی است که پیش از دل، شرکت هایی مانند مایکروسافت، آمازون، گلد من ساکس و غیره هزاران نیروی انسانی خود را اخراج کره اند تا با کاهش تقاضای مشتریان و همچنین بودجه شرکت ها( به دلیل تورم بالا و افزایش نرخ سود)مقابله کنند.