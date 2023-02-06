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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۴۶

با کاهش تقاضای مشتریان؛

بیش از ۶ هزار کارمند «دل» اخراج می شوند

بیش از ۶ هزار کارمند «دل» اخراج می شوند

شرکت دل قصد دارد ۶۶۵۰ کارمند یا حدود ۵ درصد نیروی انسانی خود در سراسر جهان را اخراج کند. دلیل این امر کاهش تقاضا برای رایانه های شخصی اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جف کلارک یکی از مدیران ارشد عملیاتی دل در یادداشتی برای کارمندان نوشت: این شرکت در بازار با آینده ای مبهم روبرو است.

او در این یادداشت همچنین نوشته بود اقدامات پیشین شرکت برای کاهش هزینه ها از جمله توقف استخدام نیروی جدید و وضع محدودیت بر سفر کافی نبوده است.

سخنگوی دل در این باره به بلومبرگ گفت: تغییر ساختار بخش های شرکت و کاهش نیروی انسانی فرصتی برای ایجاد کارآمدی است.

این درحالی است که پیش از دل، شرکت هایی مانند مایکروسافت، آمازون، گلد من ساکس و غیره هزاران نیروی انسانی خود را اخراج کره اند تا با کاهش تقاضای مشتریان و همچنین بودجه شرکت ها( به دلیل تورم بالا و افزایش نرخ سود)مقابله کنند.

کد مطلب 5701800

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