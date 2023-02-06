خانه گوهر و سنگ بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه همزمان با ششمین روز از دهه فجر خانه گوهر و سنگ شهر بیرجند با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی، فرماندار، شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر بیرجند افتتاح شد.

خانه گوهر و سنگ یکی از خانه محله‌های شهر بیرجند است که در راستای حمایت از هنرمندان بومی، مشاغل خرد و صنایع دستی، کاهش آسیب اجتماعی و حمایت از زنان سرپرست خانوار به بهره برداری رسید.

این خانه محله بعد از تعمیر و بهسازی به طور رایگان به مدت یک سال در اختیار سازمان‌های مردم نهاد قرار می‌گیرد تا در راستای ایجاد اشتغال خرد استفاده شود.

علیرضا عباس زاده، هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در این مراسم اظهار کرد: اکنون به دوران بلوغ و پختگی انقلاب اسلامی رسیده‌ایم باید در برابر این نعمت از فرصت خدمت بیشترین استفاده را ببریم و این مختص به یک دولت خاص نیست.

علیرضا عباس زاده با بیان این مطلب که از هر فرصتی که برای خدمت به جامعه به دست آمده باید به بهترین شکل استفاده شود، بیان کرد: ضمن استفاده از فرصت برای خدمت درست، باید با هم افزایی و بکارگیری همه توانمندی‌ها و تجربیات ۴۴ سال گذشته انقلاب اسلامی دقیق‌تر و جدی تر در مسیر توسعه حرکت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید تلاش کرد تا خدمات نظام به بهترین وجه به مردم بیان شود، افزود: در جنگ روایت‌ها ضعف‌هایی وجود دارد لذا باید تلاش کرد تا در مدار واقعی خدمت قرار گرفته و دستاوردها به درستی بیان شود.

عباس زاده گفت: آنچه در ریل خدمت انجام گرفته اگر به خوبی بیان شود در جنگ روایت‌ها برنده خواهیم بود.

هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه کیفیت تصمیمات مسئولان و مدیران در نحوه بهره‌مندی و قضاوت مردم نسبت به جمهوری اسلامی تأثیر دارد، افزود: مردم خدمات را با جان و دل می‌پذیرند و قدردان تلاش مسئولان هستند اما باید رفع مشکلات در اولویت قرار گیرد.

گفتنی است؛ خانه محله گوهر و سنگ در سجاد شهر نبش امامت یک بیرجند قرار دارد. پیش از این دو خانه محله در شهر بیرجند فعال بود و اکنون با سه خانه محله جدید عدد این پروژه‌های شهری به پنج مورد می‌رسد.