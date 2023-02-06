پد بالگرد اورژانس هوایی در شهر بلورد افتتاح شد

نبی الله حیدر پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وسعت شهرستان سیرجان گفت: توسعه خدمات اورژانس هوایی در این استان ضروری است.
وی با اشاره به وجود جادههای مواصلاتی در این شهرستان و اتصال چندین استان گفت: بروز تصادفهای جادهای و بروز حوادث مختلف به دلیل وجود معادن و کارخانههای متعدد در استان ضرورت توسعه اورژانس هوایی را بیشتر میکند.
حیدر پور گفت: در شهرستان سیرجان ۷ پد بالگرد اورژانس وجود داشت که در دهه فجر امسال هشتمین پد نیز در بلورد افتتاح شد.
وی هزینه احداث این پد را ۲ میلیارد تومان عنوان کرد.
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