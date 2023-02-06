پد بالگرد اورژانس هوایی در شهر بلورد افتتاح شد

نبی الله حیدر پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وسعت شهرستان سیرجان گفت: توسعه خدمات اورژانس هوایی در این استان ضروری است.

وی با اشاره به وجود جاده‌های مواصلاتی در این شهرستان و اتصال چندین استان گفت: بروز تصادف‌های جاده‌ای و بروز حوادث مختلف به دلیل وجود معادن و کارخانه‌های متعدد در استان ضرورت توسعه اورژانس هوایی را بیشتر می‌کند.

حیدر پور گفت: در شهرستان سیرجان ۷ پد بالگرد اورژانس وجود داشت که در دهه فجر امسال هشتمین پد نیز در بلورد افتتاح شد.

وی هزینه احداث این پد را ۲ میلیارد تومان عنوان کرد.