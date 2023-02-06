رشد ۱۱ درصدی تولید قطعات گلوگاهی در «نهاجا»

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم صبحگاه عمومی ستاد این نیرو که با حضور کارکنان پایور و وظیفه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی ایران و تبریک ایام الله دهه فجر و روز ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی ارتش با اشاره به رشادتها و نقش این نیرو پس از انقلاب اسلامی اظهار داشت: نیروی هوایی به عنوان یک نیروی پیشگام همواره در صدر اولینها قرار داشته و دارد؛ به گونهای که این نیرو با نقش آفرینی در تاریخ انقلاب اسلامی همواره به عنوان مدال افتخاری برای نیروهای مسلح محسوب میشود. این افتخار آفرینی از همان اوایل انقلاب با اولین بیعت آرمانی آغاز و در ادامه با اولین پاسخ کوبنده به ارتش متجاوز بعث عراق ادامه داشت و در این بین نیز با راهاندازی سازمان خودکفایی جایگاه خود را در صدر اولینها حفظ و آن را تثبیت کرد.
وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان این نیرو در سال جاری خطاب به آنان تصریح کرد: همت و تلاش بیوقفه شما عزیزان همواره باعث سرافرازی این نیروی الهی شده است که این همت والا امروز موجب رشد ۱۱ درصدی تولید قطعات گلوگاهی و ارتقاء توان عملیاتی نیروی هوایی و همچنین باز آماد ۲۹ فروند هواپیما در این نیرو شده است که این حاصل سرپنجههای قدرتمند متخصصین و صنعتگران توانمند و جوان این نیرو است.
امیر واحدی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص فریضه جهاد تبیین خاطر نشان کرد: امروز دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر امپراطوری رسانهای در صدد تحقق اهداف خود هستند که هدف اصلی آنان ایجاد نفاق و دودستگی در جامعه ایرانی است لیکن این اهداف بسیار مخرب و نابود کننده هستند که بنیان ایران و ایرانی را هدف قرار دادهاند، پس جهاد تبیین همان مولفهای است که میتواند به عنوان پاد زهری اثرگذار در مقابله با این گونه تهاجمات عمل کند و این تبیینگری تنها به واسطه مسئولیتپذیری تمامی آحاد جامعه محقق خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به مدیریت فضای مجازی افزود: فضای مجازی به عنوان مجاری دروغپردازی دشمن یکی از مهمترین ابزارهای جنگ شناختی است که فعالیت در آن نیازمند سواد رسانهای است. مدیریت این فضا در خانواده یکی از مهمترین مولفههای اجتناب از لغزش و کج فهمی است که میتواند موجب خنثیسازی اهداف شوم دشمنان شود.
در این مراسم از ۴ نفر زندانی سیاسی نیروی هوایی ارتش در دوران رژیم شاهنشاهی، آقایان هادی فیض پور، رحیم کریمی، قنبر راسخ و سید صادق صادقی تقدیر شد.
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