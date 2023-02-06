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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۰۸

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد؛

زمان واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی

زمان واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی زمان واریز عیدی بازنشستگان این سازمان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر هاشم موسوی در نشست خبری در خصوص زمان واریز عیدی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: هر آنچه که به موجب قانون به ما ابلاغ شود به همان نسبت واریز را خواهیم داشت و سعی بر این است تا پیش از واریز عیدی کارمندان، بزودی عیدی بازنشستگان پرداخت شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: با دولت و مجلس در حال پیگیری هستیم تا در سال آینده مسیر تادیه بدهی را در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم.

وی گفت: مولدسازی ارتباطی با بانک رفاه کارگران ندارد و مساله واگذاری این بانک در راستای اصل ۴۴ و تکالیف قانونی است؛ البته در تلاش هستیم که این واگذاری در قالب خانواده بزرگ تأمین اجتماعی باشد را دنبال می‌کنیم تا این واگذاری به غیر نباشد.

موسوی تصریح کرد: در خصوص مطالبات داروخانه‌ها از محل طرح دارویار تا انتهای آذرماه پرداخت شده است و خیلی فاصله‌ای نداریم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: یکی از مشکلات ما بازنشستگی پیش از موعد است؛ در بحث مشاغل سخت و زیان آور نگاه فنی و حرفه‌ای نیست بلکه نگاه حمایتی است.

وی در خصوص رقم فعلی مطالبات از دولت گفت: برآورد ما این است تا پایان امسال حدود ۴۰۰ همت طلب ما از دولت باشد که البته بین دولت، سازمان برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی همواره بر سر محاسبه مطالبات اختلاف بوده است.

موسوی در ادامه و در خصوص وضعیت اقتصادی شستا و شرکت‌های زیرمجموعه گفت: در خصوص شستا در سود تجمیعی چیزی حدود ۴۵ درصد را افزایش داشتیم و در خصوص فروش تجمیعی در سال مالی حدود ۷۲ درصد افزایش رشد را داشته‌ایم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عملکرد شستا گفت: شستا را باید با رویکردی حرفه‌ای مدیریت کنیم چرا که حوزه اقتصادی حوزه‌ای نیست که بتوان به آن خارج از نگاه تخصصی مواجه شد.

وی در ادامه تصریح کرد: تلاش ما بر این است که در جا به جایی ها علاوه بر شاخص‌های عمومی شاخص‌های حرفه‌ای و تخصصی را در انتخاب افراد داشته باشیم و در شستا ایجاد ارزش افزوده از محل دارایی‌ها اولویت است.

موسوی در ادامه با بیان اینکه امروز سهم ما از محل دارایی‌ها حدود شش درصد است، گفت: ارزش دارایی‌های کل شستا امروز ۱۶۸ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که بودجه ما در سال آینده در حدود ۶۴۰ همت است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اذعان کرد: در شستا اتفاقات نامیمون زیاد بوده و با کسی کوتاه نیامدیم و کوتاه نخواهیم آمد. انواع باج خواهی ها از شستا مرسوم بوده و ورود و مداخلات سیاسی، منطقه‌ای و بومی بوده که در مقابل آنها ایستادگی شد و از مدیریت شستا به معنای واقعی رضایت داریم.

وی با بیان اینکه شستا برنامه‌ای راهبردی و کلان هم برای پاکسازی شستا و هم بهبود آن ارائه کرده است، گفت: برآورد بالغ بر ۴۰۰ همت سرمایه گذاری برای برنامه پنج ساله شستا پیش بینی شده است.

موسوی تصریح کرد: پایداری و مقاومت بر حفظ و صیانت از اموال و حق الناس شستا مورد پیگیری است و بر این عهد محکم ایستاده‌ایم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه و در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: انصافاً هم همکاران، هم بنده و هم دولت تاکید بر این بود که معیشت بازنشستگان در اولویت باشد. یکی از دغدغه‌های اصلی امروز من معیشت بازنشستگان و هزینه‌های زندگی برای این عزیزان است؛ خصوصاً برای ۷۰ درصد حداقل بگیر این دغدغه بیشتر وجود دارد.

وی اذعان کرد: آنچه که رخ داد، فرصت و شرایطی است که قانون در اختیار ما قرار داده است. در تأمین اجتماعی دو ماده مهم و متناسب که حقوق و پرداخت مستمری را رقم میزند ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است. موسوی در ادامه بیان کرد: ۲۵ درصد باقی‌مانده برای سایر سطوح است که حدود ۹۰۰ هزار نفر هستند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: عملاً فرصت قانونی اعمال ۲۵ درصد را برای سال جاری نداریم و صرفاً مجاز به اعمال ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان هستیم.

وی در ادامه و در خصوص میزان دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: سال آینده منابع و مصارف سازمان ۶۴۰ همت خواهد بود و برآورد ما در خصوص دارایی‌های سازمان در حدود هزار همت است که به سال ۱۴۰۰ محاسبه شده است و اگر دولت تمامی تعهدات خود را محقق کند برای سال آینده کسری نقدینگی نخواهیم داشت.

موسوی تصریح کرد: برای سال آینده ۲۱۴ همت مطالبه سال ۱۴۰۲ از دولت خواهد بود که در بودجه ۱۶ همت برای ما دیده شده که عدد قابل توجهی نیست اما در تبصره‌ها به‌دنبال پیش‌بینی هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص امتیاز کرونایی برای استخدام گفت: متأسفانه سازمان امور اداری استخدامی با این موضوع موافقت نکرده و ما نسبت به این موضوع معترض بوده و هستیم.

کد مطلب 5701875

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    نظرات

    • Meht IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 1
      پاسخ
      زمان پرداخت عیدی بزرگ که شد به زودی
    • جواهر EE ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سلام با اینهمه گرانی وتورم ویک بازنشسته که برعکس خانواده گسترده تری داردودیگرتوانایی کارکردن مجدد ندارد وهیچ مزایایی دیگرندارد باحقوق بخورونمیرچکاربکند و چرا نباید حق تاهل برای خانمها اعمال شود.وعیدی چرابرای ماکه قانون کاری هستیم دولتی حساب میکنند۰
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آقای موسوی شما قانون متناسب سازی را در سال 1401 متوقف کردید و در سال 1400 ناقص اجرا کردید و هیچ وقت به ماده 96 قانون تامین اجتماعی عمل نکردید
    • حمید IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      2 0
      پاسخ
      لطف بفرما طلب همسان سازی سایر سطوح که از اول سال میبایست پرداخت شود به وظیفه خودتان عمل کنید تا موجب نارضایتی و اعتراضات نشود در ضمن قبلاً هم فرموده بودید که این امر انجام می پذیرد پس زیر حرف خودت نزن
    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      این مدیر بی لیاقت را باید وزیر عزل نماید دوروغ گو بی کفایت چرا همسان سازی که طلب داریم انجام نمیدهی
    • رضا IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 1
      پاسخ
      باسلام توروقران توروابولفظل این عیدی بازنشستگان مستمری بگیران تامین اجتماعی رو کی میخوان واریزکن گرفتاریم دیگه تعین کردید۱۸۰۰زنگ زدیم ۱۴۲۰میگن به ما ابلاغیه نرسیده هیچ کس پاسخگونیست
    • محمد IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      ضمن تشکر از کشانی که دلسوزانه فکر ما حداقل بگیران تامین اجتماعی هستند به والله با این افسارگسیخته تورم که حاکم هست فقط شرمنده خانواده شده ایم
    • محمد IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ضمن تشکر از کشانی که دلسوزانه فکر ما حداقل بگیران تامین اجتماعی هستند به والله با این افسارگسیخته تورم که حاکم هست فقط شرمنده خانواده شده ایم
    • محمد IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ضمن تشکر از کشانی که دلسوزانه فکر ما حداقل بگیران تامین اجتماعی هستند به والله با این افسارگسیخته تورم که حاکم هست فقط شرمنده خانواده شده ایم
    • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جناب مدیرعامل شما نسبت به پرداخت ۲۵درصدبازنشستگان چرااهمیت نمی دهیداگرطلب آنهاراپرداخت کنیداعصاب آنها راحت شده وکمترمریض می شوندوکمتربه دکترودارومراجعت می کنندوهزینه سازمان کاهش پیدامی کندهیچوقت بفکرمعیشت بازنشستگان و آرامش خاطرآنهانیستیداگراز۳۸درصدحرف می کنیداین رابا رضایت خودتان پرداخت نکردیدمجبور
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 1
      پاسخ
      این ۳۸ درصد برای حداقل بگیران هم هست خیلی زحمت کشیدید بااین همه تورم
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      این آمارهایی که شما می دهید و بیاناتی که می فرمائید از زلزله ۱۰ ریشتری خطرناک تر است شما با افتخار گفتید ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی از سال ۹۴ را پرداخت کردید اما عاملین بدهی در هیئت مدیره و مدیریت تامین اجتماعی تشریف دارند ضمنا محل تعجب است چرا حاکمیت نسبت به گفتمانتان عکس العملی نشان نمی دهد..
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      این آمارهایی که شما می دهید و بیاناتی که می فرمائید از زلزله ۱۰ ریشتری خطرناک تر است شما با افتخار گفتید ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی از سال ۹۴ را پرداخت کردید اما عاملین بدهی در هیئت مدیره و مدیریت تامین اجتماعی تشریف دارند ضمنا محل تعجب است چرا حاکمیت نسبت به گفتمانتان عکس العملی نشان نمی دهد..
    • بینام IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      2 0
      پاسخ
      فقط حرف میزنیدعملتان کوعیدی مابایدمثل کارگران باشدوحقوق ماباید مثل آنهاماحداقل بگیران بایدحقوقمان پانزده ملیون شودچون خط فقراست شمایک وام نمیتوانیدبدهید
    • فران IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      آقای موسوی جنایعالی اینطور که پیداست فقط دوست دارید وعده سرخرمن بدهید.یعنی چه دولت اکر ۴۰۰ همت رابدهد؟یعنی چه ۲۵ درصد همسانسازی را امسال نمیتوانیم انجام دهیم ؟۲۵ درصدیکه الان شد دو سال .بعد جالب هست که دم از حق الناس میزنید.تو را بخدا کمی انصاف داشته باشید.نگذارید قشر بازنشسته به مثابه قبل حقش .....
    • سیف الله ریحانیان IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی همه چیز گفت ولی حل مشکل باز نشست‌های و کسانیکه سخت در مضیقه هستند چیزی نگفت تقصیر ندارد نمیخواد دروغ بگوید که دغدغه ما سفره مردم است
    • یعقوب کاظمی IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      تمامی گفته های این مسول ها دروغ و کذب است۹۶۵
    • میرزا IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اگر تامین اجتماعی تونست سر وقت عیدی مردم بازنشسته را پرداخت کند بخدا من پشیمانم که ۳۰ سال حق بیمه به این سازمان سرتا پا دروغ پرداخت کردم الحمداله داره ورشکست میشه
    • میرزا IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 1
      پاسخ
      اگر تامین اجتماعی تونست سر وقت عیدی مردم بازنشسته را پرداخت کند بخدا من پشیمانم که ۳۰ سال حق بیمه به این سازمان سرتا پا دروغ پرداخت کردم الحمداله داره ورشکست میشه
    • مستمر بگیرم IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      0 5
      پاسخ
      سپاس وتشکر از مدیر شایسته ومدبر حامی بحق ودلسوز وزیر محترم رفا وکار التماس دعا وسلامتی برای شما دارم
    • ایران IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      3 0
      پاسخ
      نه مبلغ مشخص شد نه زمان واریز ؟؟؟؟ یه مشت حرفای تکراری!!
    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آقای مهندس موسوی اگر شما هم بازنشسته سایر سطوح بودید سخنان خود ت را قبول داشتيد و سکوت می‌کردید
    • IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      این عیدی کی واریز می‌شود
    • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اقای موسوی جا خشک کردی بهفکر این بازنشتگان بدبخت باش من باسیویک سال سابقه ۵۶۰۰ حقوق میگیرم
    • سمیرا IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      0 1
      پاسخ
      به خدا که این رویه ناعادلانه است که زمان عیدی وپاداش بازنشستگان تامین اجتماعی که به نوعی بیمه کارگری هستند به تبعیت از بیمه شدگان لشکری وکشوری محاسبه شود اما هیچ امتیازی از قانون بیمه شدگان کشوری ولشکری شامل حالشان نشود!
    • ناشناس IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      هیچ نظری ندارم چون کسی نیست که توجه داشته باشد
    • ۰۰۴۶۳۵۴۲۷۱ IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چرا انقدر ادمهارو میچرخونید
    • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ضعیف کش ها
    • امیر IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      آقای موسوی بازنشستگان خیلی محترم هستند لطف کنید ذهنیت کمیته امدادی رو در قبال آنان از سرتان بیرون کنید
    • مستمری بگیر IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      چرا همش وعده وعید ماهی 5700میدادید بعد کردید 5500 تو این گرونی حقوق زیاد نکردید کم هم میکنید مسلمونی کجا رفته من با دوتا بچه چکار کنم
    • ناشناس IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام خلاصه نفهمیدم یکی میگه 1میلیون و800 تومان یکی میگه 1و600 خلاصه کدومشون راسته
    • ناشناس IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام خلاصه نفهمیدم یکی میگه 1میلیون و800 تومان یکی میگه 1و600 خلاصه کدومشون راسته
    • محمد IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      بعدازدوسال کوتاهی اعمال بیست وپنج درصد همسانسازیهنوز آقای موسوی وقت کم اوردن دستکم بیست سال وقت لازم هست

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