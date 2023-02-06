زمان واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، میر هاشم موسوی در نشست خبری در خصوص زمان واریز عیدی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: هر آنچه که به موجب قانون به ما ابلاغ شود به همان نسبت واریز را خواهیم داشت و سعی بر این است تا پیش از واریز عیدی کارمندان، بزودی عیدی بازنشستگان پرداخت شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: با دولت و مجلس در حال پیگیری هستیم تا در سال آینده مسیر تادیه بدهی را در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم.

وی گفت: مولدسازی ارتباطی با بانک رفاه کارگران ندارد و مساله واگذاری این بانک در راستای اصل ۴۴ و تکالیف قانونی است؛ البته در تلاش هستیم که این واگذاری در قالب خانواده بزرگ تأمین اجتماعی باشد را دنبال می‌کنیم تا این واگذاری به غیر نباشد.

موسوی تصریح کرد: در خصوص مطالبات داروخانه‌ها از محل طرح دارویار تا انتهای آذرماه پرداخت شده است و خیلی فاصله‌ای نداریم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: یکی از مشکلات ما بازنشستگی پیش از موعد است؛ در بحث مشاغل سخت و زیان آور نگاه فنی و حرفه‌ای نیست بلکه نگاه حمایتی است.

وی در خصوص رقم فعلی مطالبات از دولت گفت: برآورد ما این است تا پایان امسال حدود ۴۰۰ همت طلب ما از دولت باشد که البته بین دولت، سازمان برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی همواره بر سر محاسبه مطالبات اختلاف بوده است.

موسوی در ادامه و در خصوص وضعیت اقتصادی شستا و شرکت‌های زیرمجموعه گفت: در خصوص شستا در سود تجمیعی چیزی حدود ۴۵ درصد را افزایش داشتیم و در خصوص فروش تجمیعی در سال مالی حدود ۷۲ درصد افزایش رشد را داشته‌ایم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عملکرد شستا گفت: شستا را باید با رویکردی حرفه‌ای مدیریت کنیم چرا که حوزه اقتصادی حوزه‌ای نیست که بتوان به آن خارج از نگاه تخصصی مواجه شد.

وی در ادامه تصریح کرد: تلاش ما بر این است که در جا به جایی ها علاوه بر شاخص‌های عمومی شاخص‌های حرفه‌ای و تخصصی را در انتخاب افراد داشته باشیم و در شستا ایجاد ارزش افزوده از محل دارایی‌ها اولویت است.

موسوی در ادامه با بیان اینکه امروز سهم ما از محل دارایی‌ها حدود شش درصد است، گفت: ارزش دارایی‌های کل شستا امروز ۱۶۸ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که بودجه ما در سال آینده در حدود ۶۴۰ همت است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اذعان کرد: در شستا اتفاقات نامیمون زیاد بوده و با کسی کوتاه نیامدیم و کوتاه نخواهیم آمد. انواع باج خواهی ها از شستا مرسوم بوده و ورود و مداخلات سیاسی، منطقه‌ای و بومی بوده که در مقابل آنها ایستادگی شد و از مدیریت شستا به معنای واقعی رضایت داریم.

وی با بیان اینکه شستا برنامه‌ای راهبردی و کلان هم برای پاکسازی شستا و هم بهبود آن ارائه کرده است، گفت: برآورد بالغ بر ۴۰۰ همت سرمایه گذاری برای برنامه پنج ساله شستا پیش بینی شده است.

موسوی تصریح کرد: پایداری و مقاومت بر حفظ و صیانت از اموال و حق الناس شستا مورد پیگیری است و بر این عهد محکم ایستاده‌ایم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه و در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: انصافاً هم همکاران، هم بنده و هم دولت تاکید بر این بود که معیشت بازنشستگان در اولویت باشد. یکی از دغدغه‌های اصلی امروز من معیشت بازنشستگان و هزینه‌های زندگی برای این عزیزان است؛ خصوصاً برای ۷۰ درصد حداقل بگیر این دغدغه بیشتر وجود دارد.

وی اذعان کرد: آنچه که رخ داد، فرصت و شرایطی است که قانون در اختیار ما قرار داده است. در تأمین اجتماعی دو ماده مهم و متناسب که حقوق و پرداخت مستمری را رقم میزند ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است. موسوی در ادامه بیان کرد: ۲۵ درصد باقی‌مانده برای سایر سطوح است که حدود ۹۰۰ هزار نفر هستند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: عملاً فرصت قانونی اعمال ۲۵ درصد را برای سال جاری نداریم و صرفاً مجاز به اعمال ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان هستیم.

وی در ادامه و در خصوص میزان دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: سال آینده منابع و مصارف سازمان ۶۴۰ همت خواهد بود و برآورد ما در خصوص دارایی‌های سازمان در حدود هزار همت است که به سال ۱۴۰۰ محاسبه شده است و اگر دولت تمامی تعهدات خود را محقق کند برای سال آینده کسری نقدینگی نخواهیم داشت.

موسوی تصریح کرد: برای سال آینده ۲۱۴ همت مطالبه سال ۱۴۰۲ از دولت خواهد بود که در بودجه ۱۶ همت برای ما دیده شده که عدد قابل توجهی نیست اما در تبصره‌ها به‌دنبال پیش‌بینی هستیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص امتیاز کرونایی برای استخدام گفت: متأسفانه سازمان امور اداری استخدامی با این موضوع موافقت نکرده و ما نسبت به این موضوع معترض بوده و هستیم.