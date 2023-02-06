تزریق گاز به ۱۲۰ روستای سیستان و بلوچستان تا ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و پیگیری مصوبات سفر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان پیش از ظهر امروز (دوشنبه) برگزار شد و جزئیات و موانع اجرایی مصوبات مذکور با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

مخبر در این جلسه اهتمام ویژه و تلاش مجدانه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده در این سفر را مورد تأکید قرار داد و تاکید کرد: مصوبات این سفر باید حتماً با قوت اجرایی شود تا بخشی از مسائل و مشکلات مردم استان از این طریق مرتفع گردد.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه استان سیستان و بلوچستان از تنش آبی جدی رنج می‌برد، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد جزئیات فنی و مسائل کارشناسی مصوبات مرتبط با آبرسانی به استان را در اسرع وقت تعیین تکلیف کنند تا موانع پیش روی اجرای این تصمیمات هر چه سریع‌تر برطرف شود.

در این جلسه که وزرای نفت و نیرو، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، استاندار سیستان و بلوچستان و سایر رؤسای دستگاه‌های مربوطه نیز حضور داشتند، برخی موانع اجرایی مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت رفع این موانع و تأمین اعتبارات مورد نیاز اتخاذ شد.

در این جلسه به منظور تأمین پایدار سوخت مایع مورد نیاز استان مقرر شد پس از تأیید شورای اقتصاد، خط انتقال فرآورده‌های نفتی از کرمان به زاهدان با سرمایه گذاری قریب به پنج هزار میلیارد تومان توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران احداث شود.

همچنین با توجه به کمبود جایگاه‌های سوخت در استان و توزیع نامناسب مکانی این جایگاه‌ها مقرر شد پس از مکان یابی و اعلام آن توسط استانداری، ۵۰ جایگاه سی ان جی و ۳۰ جایگاه جدید بنزین و نفت گاز با تجهیزات رایگان در استان احداث شده و جهت بهره برداری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

در این نشست مقرر شد به منظور تسهیل در انتقال فرآورده‌های نفتی از مبادی تولید به انبارهای نفت استان، راه آهن جمهوری اسلامی نسبت به اختصاص ناوگان جدید مخزن دار (۴۲۰ دستگاه) برای استان سیستان و بلوچستان اقدام نماید که بر اساس گزارش‌های ارائه شده ۴۰ دستگاه در دو هفته اخیر اختصاص یافته و ۵۷ دستگاه نیز در هفته جاری عملیاتی خواهد شد و مابقی تا پایان سال تأمین می‌شود.

افتتاح خط انتقال گاز پالیزان– سوران – زابلی و پسکوه با اعتباری در حدود ۷۱۵ میلیارد تومان (ریالی) و ۱۲,۵ میلیون یورو (ارزی) تا پایان سال ۱۴۰۲ و بهره برداری از خط انتقال گاز ۵۶ اینج ایرانشهر – چابهار به طول ۲۹۰ کیلومتر با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلار تا پایان سال جاری از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.ان، مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت فوری تأمین شود.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز مکلف شد نسبت به حفر و تجهیز چاه‌های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان به صورت پایلوت اقدام و مراحل اجرایی و بهره برداری از آن توسط وزارت نیرو انجام شود که در این خصوص مبلغ هزار میلیارد تومان توسط وزارت نفت اختصاص داده شد.

جبران خسارات وارده از سرما و خشکسالی به کشاورزان و دامداران از دیگر تصمیمات این جلسه بود و مقرر شد محاسبه و بخشودگی هزینه‌های مرتبط با میزان مصرف بیشتر در بخش‌هایی از استان که مردم به دلیل سرما و نبود سوخت مجبور به استفاده از وسایل گرمایشی برقی شده اند، مشابه قیمت آبان لحاظ گردد.

جبران خسارات وارده به دام سبک دامداران در مناطقی که دچار سرمازدگی شده اند و کمک‌های بلاعوض و تسهیلاتی به عشایر، کشاورزان و صاحبان گلخانه‌های آسیب دیده از سرمازدگی با تشخیص و معرفی استانداری انجام خواهد شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد یک تیم ویژه به منظور پیگیری تصمیمات این سفر و نیز مصوبات سفر رئیس جمهور به این استان تشکیل و دو هفته آینده مجدداً در این خصوص جلسه‌ای برگزار و گزارش‌های مربوطه را ارائه دهند.

گفتنی است بر اساس تصمیمات این جلسه عملیات تزریق گاز در طرح گازرسانی به ۱۲۰ روستا با حدود ۹ هزار خانوار در خاش تا ۲۲ بهمن اجرایی خواهد شد.

تکمیل خط توزیع گاز و گازدار شدن شهرهای ادیمی، دوست محمد، محمدآباد و زهک در منطقه سیستان تا پایان سال جاری انجام خواهد شد و به منظور توسعه گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان مقرر شد عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به جنوب استان به طول ۴۵۶ کیلومتر و پروژه احداث تأسیسات تقویت فشار شماره یک و دو بر روی خط هفتم سراسری تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ آغاز شود.

همچنین با توجه با اشتراک پذیری پایین گاز در استان سیستان و بلوچستان مبلغ ۱۵ میلیون تومان وام برای اشتراک گاز هر خانوار در استان توسط بانک مرکزی تخصیص داده و مقرر شد از محل منابع مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، تأمین منابع مالی لازم برای احداث شبکه گاز درون منازل دو هزار و ۵۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به صورت رایگان انجام شود که در این رابطه فهرست خانوارهای تحت پوشش از سوی استانداری به وزارت نفت اعلام خواهد شد.

در ادامه این نشست تصمیماتی نیز در رابطه با آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان اتخاذ و مقرر شد برای طرح‌های اضطراری آبرسانی به سیستان و زاهد