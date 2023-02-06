نامزدهای «هنر» کتاب سال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه «هنر» ۴۹ کتاب در موضوعهای «کلیات هنر»، «هنرهای تجسمی»، «عکاسی»، «هنرهای نمایشی»، «معماری و شهرسازی»، «موسیقی»، «نمایشنامه» و «تربیت بدنی» به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه یافتند که امروز دوشنبه ۱۷ بهمن توسط دبیرخانه اینرویداد معرفی شدند.
در موضوع «کلیات هنر» هفت کتاب زیر به عنوان نامزد معرفی شدند:
زیباییشناسی زندگی روزمره، تألیف اندرو لایت و جاناتان اسمیت، ترجمه شیما بحرینی، تهران: کرگدن، ۱۴۰۰، ۳۶۴ ص.
تاریخ مفاهیم بنیادین زیباییشناسی، تألیف ووادیسواف تاتارکیویچ، ترجمه حمیدرضا بسحاق، تهران: گیلگمش، ۱۴۰۰، ۶۳۷ ص.
نظریههای هنر، تألیف موشه باراش، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: گیلگمش، ۱۴۰۰، ۳ ج.
رونق پولهای زیاد ابردیلرها و صعود هنر معاصر، تألیف مایکل اشنیرسون، ترجمه نیما ابطحی، تهران: آوامسرا، ۱۴۰۰، ۶۷۴ ص.
انسان بیمحتوا، تألیف جورجو آگامبن، ترجمه داود میرزایی، تهران: شبخیز، ۱۴۰۰، ۱۷۶ ص.
جهانهای هنری، تألیف هوارد بکر، ترجمه حسن خیاطی، تهران: بان، ۱۳۹۹، ۴۲۱ ص.
مارکسیسم و هنر آوانگارد بویس، وارهول، کلن، دوشان، تألیف تی. یر دو دوو، ترجمه مشیت علایی، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران؛ مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، ۱۴۰۰، ۱۵۰ ص.
کتابهای نامزد در موضوع «هنرهای تجسمی» نیز بدین شرح است:
ایدهنگارهای ایرانی: از نشانههای خطی کهن تا گرافیک معاصر، تألیف حسینعلی عابددوست، رشت: دانشگاه گیلان، ۱۴۰۰، ۲۴۴ ص.
استاد محمد سیاهقلم، تألیف یعقوب آژند، تهران: بایگانی، ۱۴۰۰، ۲۸۰ ص.
کتابآرایی نسخههای هنری دوره قاجار: با استناد به نسخ خطی کتابخانه ملی ایران، تألیف حبیبالله عظیمی، قم: مجمع ذخایر اسلامی؛ تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۰، ۳۹۶ ص.
دایرهالمعارف دستبافتهداری استان کرمان، تألیف عقیل سیستانی، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ کرمان: ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، ۱۴۰۰، ۵ ج.
مهرهای موزه ملی ایران در دوره اسلامی، تألیف محمدجواد جدی و سحر جدی، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران؛ مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، ۱۴۰۰، ۳۳۸ ص.
در موضوع «عکاسی» نیز چهار کتاب به عنوان نامزد معرفی شدند:
عکاسی و فلسفه: مقالاتی در باب ماهیت تصویر عکاسی، تألیف اسکات والدن، ترجمه مهدی امیرخانلو، تهران: هنوز، ۱۴۰۰، ۵۵۲ ص.
عکاسی مستند: انگیزه مستندنگاری، تألیف استوارت فرانکلین، ترجمه طلیعه عابدزاده، تهران: کتاب پرگار، ۱۴۰۰، ۳۳۶ ص.
عکاسی روشی برای مطالعات اجتماعی، تألیف استن لانگمن و دیوید پیک، ترجمه زهره صحت، تهران: کتاب پرگار، ۱۴۰۰، ۳۵۹ ص.
تاریخ جهانی عکاسی، تألیف نیومی روزنبلوم، ترجمه کریم متقی، تهران: کتاب پرگار، ۱۴۰۰، ۱۰۲۸ ص.
شش کتاب به شرح زیر در موضوع «هنرهای نمایشی» نامزد گروه «هنر» شدند:
مبانی مطالعات سینمایی و نقد فیلم با بررسی و تحلیل نمونههایی از فیلمهای مهم تاریخ سینما از آغاز تا امروز، تألیف وارن باکلند، ترجمه پژمان طهرانیان، تهران: نی، ۱۴۰۰، ۲۹۳ ص.
بازیهایی برای بازیگران و نابازیگران، تألیف آگوستو بوئال، ترجمۀ غزل یزدانپناه، تهران: سمت، ۱۳۹۹، ۳۴۳ ص.
تئاتر عروسکی مدرن از نظریه تا عمل، تألیف پنی فرانسیس، ترجمه پوپک عظیمپور، تهران: نمایش، ۱۴۰۰، ۳۱۶ ص.
رویکردی شناختی به پیچیدگی روایی در سینما، تألیف میکلوس کیس، استیون ویلمسن و دیگران، ترجمه محمدرضا وفایی، تهران: سوره مهر، ۱۴۰۰، ۳۸۴ ص.
جنگ، سیاست و ابرقهرمانها: اخلاقیات و پروپاگاندا در کمیکها و فیلم، تألیف مارک دیپائولو، تحقیق و ترجمه علیاکبر جنابزاده، تهران: سوره مهر، ۱۴۰۰، ۵۸۰ ص.
نظریه فیلم: مقدمهای از طریق حواس، تألیف توماس السیسر و مالتی هاگنر، ترجمه غلامرضا آذری و بهناز ولیپور، قم: لوگوس، ۱۴۰۰، ۳۰۰ ص.
نامزدهای موضوع «معماری و شهرسازی» نیز به شرح ذیل است:
معماری ایرانی: دستگاهشناسی، تألیف غلامحسین معماریان، تهران: گلجام، ۱۳۹۹، ۴۳۹ ص.
ناحیۀ نوآوری شهری از نظریه تا عمل، تألیف مجتبی رفیعیان، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۴۰۰، ۵۴۱ ص.
حکمت اسلامی در خلق آثار هنری معماری و شهرسازی، تألیف عبدالحمید نقرهکار، تهران: سروش، ۱۴۰۰، ۵۶۴ ص.
مناسبات معماری و علوم در ایران اسلامی، تألیف روحالله مجتهدزاده، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران؛ مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، ۱۴۰۰، ۲۳۰ ص.
زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران: انقلابهای داخلی در عصر مدرن، تألیف پاملا کریمی، ترجمه زهرا طاهری، تهران: شیرازه، ۱۴۰۰، ۳۳۷ ص.
شهرها در گذر زمان: شهرسازی زودگذر و آینده شهر، تألیف علی مدنیپور، ترجمه میترا حبیبی، سپیده برزگر و طیبه قائمیراد، تهران: دانشگاه هنر، ۱۴۰۰، ۲۴۲ ص.
درآمدی بر تاریخ معماری منظر: دوره اسلامی، تألیف فرچایلد راگلس، ترجمه سیدمحمدرضا خلیلنژاد و مجید امانیبنی، تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران، ۱۴۰۰، ۵۵۸ ص.
ساختن و سکونت اخلاق برای شهر، تألیف ریچارد سنت، ترجمه مهدی نصراللهزاده، تهران: همشهری، ۱۴۰۰، ۴۸۹ ص.
فرصتهای پنهان در محلات پایدار آموزههایی از محلات کمکربن، تألیف هریسون فریکر، ترجمه وحید حجتی و حامد مضطرزاده، تهران: طحان، ۱۴۰۰، ۳۳۳ ص.
علوم اعصاب، تجسم و آیندۀ طراحی، ذهن در معماری، تألیف سارا رابینسون و یوهانی پالاسما، ترجمه حمیدرضا عظمتی و فاطمه جم، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ۱۴۰۰، ۳۱۶ ص.
معماری و مدرنیته، تألیف هلیده هاینن، ترجمه احسان حنیف، تهران: فکر نو، ۱۴۰۰، ۳۵۵ ص.
از موضوع «موسیقی» در گروه «هنر» نیز آثار ذیل به عنوان نامزد اعلام شدند:
آموزش موسیقی خوانش منابع از یونان باستان تا امروز، تألیف مایکل مارک، ترجمه شهاب جعفری، تهران: همآواز، ۱۴۰۰، ۵۳۰ ص.
آدورنو و موسیقی، تألیف رابرت ویتکین، ترجمه حسن خیاطی، تهران: سرود، ۱۴۰۰، ۳۲۸ ص.
بتهوون و برساخت نبوغ سیاست موسیقایی در وین، ۱۷۹۲۱۸۰۳، تألیف تیا دنورا، ترجمه حسن خیاطی، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۴۰۰، ۳۷۱ ص.
مدیریت ترس صحنه: راهنمایی برای موسیقیدانان و آموزگاران موسیقی، تألیف جولی جفی نیجل، ترجمه هاله آرامی، تهران: هنر موسیقی، ۱۴۰۰، ۲۳۶ ص.
جستاری جامعهشناختی درباره استقلال میدان موسیقی ایرانی بین سالهای ۱۲۸۵۱۳۵۷ ش، پژوهش حسن خیاطی، تهران: سرود، ۱۴۰۰، ۲۹۶ ص.
جمل الفلسفه (مقاله چهارم درباره موسیقی ایرانی)، تألیف محمد بن علی بن عبدالله بن محمد هندی، بهکوشش سیدمحمدتقی حسینی، تهران: مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، ۱۴۰۰، ۱۵۰ ص.
مقاصد الادوار: رسالهای در موسیقی از قرن دهم هجری قمری، تألیف محمود بن عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی، تصحیح و تعلیقات: حسین میثمی، ابوالفضل (چکاد) زندهبودی و محمد میرزایی، تهران: دانشگاه هنر، ۱۴۰۰، ۱۷۴ ص.
رساله در علم موسیقی: ترجمۀ الادوار فی الموسیقی، تألیف عمادالدین یحیی بن احمد الکاشی، تصحیح کاوه خورابه، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران؛ مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، ۱۴۰۰، ۱۲۸ ص.
چگونگی موسیقی ایران: کندوکاوی در گونههای موسیقی، نگارش و گزینش: ارشد تهماسبی، تهران: ماهور، ۱۴۰۰، ۴۸۸ ص.
در موضوع «نمایشنامه» دو کتاب به عنوان نامزد معرفی شد:
مزار شریف، نوشته محمد عارف، تهران: قو، ۱۴۰۰، ۸۰ ص.
من هستم گیلگمش، نوشته سعید تشکری، تهران: کتاب نیستان، ۱۴۰۰، ۱۸۶ ص.
پنج اثر زیر نیز در موضوع «تربیت بدنی» به مرحله دوم داوری راه یافتند:
دستورالعملهای ACSM برای آزمون و تجویز ورزشی، تألیف دبورا ریب (انجمن پزشکی ورزشی آمریکا)، ترجمه سجاد احمدیزاد و دیگران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۴۰۰، ۶۵۸ ص.
پیشبینی و تصمیمگیری در ورزش، تألیف آ. مارک ویلیامز و رابین سی. جکسون، ترجمه احسان زارعیان، تهران: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ۱۴۰۰، ۶۲۴ ص.
علم تمرین بدنسازی و طراحی تمرین برای مربیان و ورزشکاران، تألیف حمید رجبی و علی گرزی، تهران: جهاد دانشگاهی واحد استان زنجان، ۱۳۹۹، ۴۹۷ ص.
شناخت المپیک، تألیف جان هورن و گری وانل، ویراستار علمی و سرپرست مترجمان: سیدنصرالله سجادی، تهران: کمیتۀ ملی المپیک، ۱۴۰۰، ۴۹۱ ص.
فعالیت ورزشی و فعالیت بدنی برای سالمندان، تألیف دانیل آر. بوچارد، ترجمۀ احمد آزاد، میاندوآب: مبانی، ۱۴۰۰، ۳۹۰ ص.
نظر شما