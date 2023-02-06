به گزارش خبرگزاری مهر، افروز صفاری‌فرد همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تبیین و تشریح اقدامات و دستاوردها، گفت: اولین اقدام برنامه غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال بوده که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون پوشش بالغ بر ۶۶ درصد داشته است؛ بطوری که از سال ۱۴۰۰ تا ۹ ماهه اول ۱۴۰۱، ۵ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۸۰۶ کودک غربال شدند.

معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور به غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران با پوشش ۹۲ درصدی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۰ تا ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ بالغ بر یک میلیارد و ۸۲۱ هزار و ۳۵۵ نفر از موالید زنده غربال شدند؛ همچنین بالغ بر ۲۱۷ هزار و ۵۵۲ نفر از مراجعین در مراکز مشاوره ژنتیک تحت نظارت بهزیستی مشاوره دریافت کردند.

وی از اجرای برنامه پیشگیری و غربالگری اختلالات عصبی_شناختی سالمندان در ۲ استان یزد و قزوین کشور با هدف تشخیص زودرس و غربالگری دقیق‌تر در سنین پایین‌تر برای درمان بیماری و پیشگیری از آلزایمر با همکاری انجمن دمانس و آلزایمر ایران خبر داد و افزود: یکی دیگر از خدمات اجرای طرح بررسی شیوع و علل آسیب‌ها و اختلالات دائمی منجر به کم‌توانی و ایجاد سامانه رصد معلولیت در ۱۰ استان البرز، زنجان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ایلام، اصفهان، قزوین، قم، مرکزی و یزد است.

صفاری‌فرد در پایان با اشاره به آگاه‌سازی زنان سرپرست خانوار در خصوص پیشگیری از معلولیت‌ها، عنوان کرد: از دی‌ماه ۱۴۰۰ تاکنون بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۰۰ نفر از جامعه هدف از خدمات این طرح بهره‌مند شدند؛ همچنین در خصوص پوشش کشوری آگاه‌سازی پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی در سال ۱۴۰۱ مقرر است تا پایان سال جاری ۱۲۰ هزار سالمند و میانسال از این برنامه بهره‌مند شوند.