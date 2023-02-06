حاج ملک داور بازی استقلال/ پرسپولیس - نفت به پیام حیدری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود.

اسامی داوران این بازی‌ها به شرح زیر است:

* آلومینیوم اراک- مس رفسنجان؛

داور: موعود بنیادی فر کمک‌ها: پورمتقی، طاهرخانی، میثم حیدری

* نساجی مازندران- پیکان تهران

داور: یعقوب آشوری کمک‌ها: زاهدی، صیاد، بای

* استقلال- نفت مسجد سلیمان

داور: حمید حاج ملک کمک‌ها: اسعدی، پورحیدری، سیری

* فولاد خوزستان – سپاهان اصفهان

داور: محمدحسین زاهدی فر کمک‌ها: مرادی، احمدی، شریفی

* هوادار تهران - تراکتور تبریز

داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: سلطانی، قاسمی، اجاقی

* ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی

داور: عباس راکی کمک‌ها: حاجی پور، کاووسی، صلاحی

* گل گهر سیرجان - مس کرمان

داور: رضا عادل کمک‌ها: سیفی، باشنده، اکبری

* صنعت نفت آبادان- پرسپولیس

داور: پیام حیدری، کمک‌ها: ایلدرم، سیفی، ایار