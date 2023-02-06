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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۱۲

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال؛

حاج ملک داور بازی استقلال/ پرسپولیس - نفت به پیام حیدری رسید

حاج ملک داور بازی استقلال/ پرسپولیس - نفت به پیام حیدری رسید

داوران هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود.

اسامی داوران این بازی‌ها به شرح زیر است:

* آلومینیوم اراک- مس رفسنجان؛
داور: موعود بنیادی فر کمک‌ها: پورمتقی، طاهرخانی، میثم حیدری

* نساجی مازندران- پیکان تهران
داور: یعقوب آشوری کمک‌ها: زاهدی، صیاد، بای

* استقلال- نفت مسجد سلیمان
داور: حمید حاج ملک کمک‌ها: اسعدی، پورحیدری، سیری

* فولاد خوزستان – سپاهان اصفهان
داور: محمدحسین زاهدی فر کمک‌ها: مرادی، احمدی، شریفی

* هوادار تهران - تراکتور تبریز
داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: سلطانی، قاسمی، اجاقی

* ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی
داور: عباس راکی کمک‌ها: حاجی پور، کاووسی، صلاحی

* گل گهر سیرجان - مس کرمان
داور: رضا عادل کمک‌ها: سیفی، باشنده، اکبری

* صنعت نفت آبادان- پرسپولیس
داور: پیام حیدری، کمک‌ها: ایلدرم، سیفی، ایار

کد مطلب 5702161
مهدی مرتضویان

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