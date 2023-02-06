رایزنی لاوروف با رئیس جمهور عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، عبداللطیف رشید، رئیس جمهوری عراق امروز در کاخ بغداد میزبان سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه بود.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق در این دیدار راه های تقویت روابط دوجانبه و چشم اندازهای همکاری بین دو کشور علاوه بر آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی بررسی شد.

رئیس جمهوری عراق بر اهمیت ارتقای سطح همکاری اقتصادی بین دو کشور و لزوم هماهنگی و رایزنی درخصوص مسائل دارای اهمیت مشترک برای تقویت امنیت و صلح در منطقه و جهان تاکید کرد.

عبداللطیف رشید مواضع روسیه در حمایت از عراق در جنگ با تروریسم و تلاش هایش برای حفظ امنیت عراق را تحسین و بر عمق روابط بین دو کشور تاکید کرد.

وی افزود: مردم عراق طی ده های گذشته از جنگ و خشونت رنج برده اند و اکنون وضعیت در همه شهرهای امن و با ثبات است. جامعه بین المللی از تلاش های دولت عراق برای تثبیت امنیت و ثبات و بهبود وضعیت خدماتی استقبال و حمایت می کند. عراق به دنبال برقراری روابط متوازن با همه کشورهای و در راستای منافع مشترک است.

از سوی دیگر لاوروف موضع عراق در حمایت از گفتگو و جلوگیری از بحران ها و ترجیح دادن صلح به جای جنگ را مورد تقدیر قرار داد.

وی بر حمایت روسیه از عراق و تمایل جدی برای تقویت روابط بین دو کشور و گسترش چارچوب های همکاری در حوزه های اقتصادی، نظامی و بهبود زیرساخت ها تاکید کرد.