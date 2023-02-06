کلاهبرداری اینترنتی ۳۲۰۰ میلیارد تومانی در مازندران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی اظهار داشت: در راستای برخورد با جرایم اینترنتی به ویژه کلاهبرداری در فضای مجازی موضوع در دستور کار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان فنی و اطلاعاتی پلیس فتا در بررسی‌های علمی خود رد درگاه پرداخت غیر رسمی را روی یک سایت شرط بندی شناسایی کردند که اقدام به اخذ اطلاعات حساب بانکی کاربران می‌کند.

فرمانده انتظامی استان مازندران اظهار کرد: با هماهنگی قضائی و تحقیقات گسترده پلیسی کارشناسان پلیس فتا دریافتند، مبالغ کلاهبرداری به حساب افرادی در استان‌های شمال غربی کشور که در یکی از کشورهای همسایه تردد دارند و بخشی قابل توجهی از وجوه نیز به حساب فردی اهل و ساکن یکی از استان‌های همجوار واریز می‌شود.

سردار میرزایی با اشاره به اینکه پس از ۱۰ ماه با اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه متهم شناسایی شد، افزود: مأموران با اخذ نیابت قضائی در یک عملیات دقیق و غافلگیرانه متهم به پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی را در یکی از شهرستان‌های استان گلستان شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران اظهار کرد: متهم پس از دستگیری در تحقیقات و بازجویی‌های فنی، ضمن اقرار به بزه انتسابی از همکاری با افرادی اهل استان اردبیل و ساکن یکی از کشورهای همسایه از طریق شبکه اجتماعی و راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی روی سایت شرط بندی خبر داد.

سردار میرزایی با اشاره به اینکه برابر مستندات و ادله دیجیتال بیش از سه هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان کلاهبرداری اینترنتی در این پرونده کشف شد، افزود: ۲۴۶ حساب بانکی با هماهنگی قضائی مسدود و متهم به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال گسترده در نظام اقتصادی و پولشویی با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.