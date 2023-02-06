به گزارش خبرنگار مهر، دنیا در شوک دو زلزله شدید و بیش از ۷ ریشتری است که از بامداد امروز چند شهر در کشور ترکیه را به لرزه در آورد و ویرانی‌ها و تلفات بسیار گسترده‌ای را از خود بر جای گذاشت.

تاکنون مرگ بیش از هزار نفر در این زلزله‌ها تایید شده و چندین هزار نفر هم دچار آسیب دیدگی شده‌اند. کمک‌های امدادی همچنان ادامه دارد و بعید به نظر می‌رسد آواربرداری با این شرایط و حجم زیاد به این زودی ها انجام بشود.

در میان اخبار مربوط به زلزله در رسانه‌های ترکیه، شرایط ورزشکارانی که زیر آوار مانده‌اند و یا خبری از آنها در دست نیست هم توجه زیادی را به خود جلب کرده و تمام مسابقات و رویدادهای ورزشی در ترکیه به حالت تعلیق در آمده است. خلاصه‌ای از اتفاقاتی که تاکنون درباره ورزشکاران منتشر شده است در این بخش می‌آید:

فرار لژیونر ایران از کانون زلزله

علی قلی زاده ملی پوش فوتبال ایران است که به تازگی از تیم شارلوا بلژیک به صورت قرضی راهی کاسیم پاشا ترکیه شده است. کاسیم پاشا شب گذشته در دیدارهای سوپرلیگ ترکیه میهمان تیم هاتای اسپور بود؛ یکی از مناطقی که کانون اصلی زلزله بود. قلی زاده و هم تیمی‌هایش بعد از بازی دیشب در هتل حضور داشتند اما پس از لرزش‌های شدید هتل، به سرعت خود را از ساختمان خارج می‌کنند.

قلی زاده در مصاحبه امروز خود با رسانه‌های ایران اعلام کرده که شاهد صحنه‌های آخرالزمانی بوده و ساختمان‌های اطراف هتل محل اقامت آنها «پودر» شده است. اعضای تیم کاسیم پاشا سرانجام امروز با یک پرواز اختصاصی به سمت استانبول پرواز کردند و خوشبختانه قلی زاده هم آسیب جدی ندیده است.

بی خبری از بازیکن سابق چلسی و پورتو

از جمله فوتبالیست‌های سرشناس که زیر آوار گرفتار شده و هنوز خبری از او نیست، «کریستین آتسو» است که در تیم‌هایی چون چلسی و پورتو سابقه بازی دارد. این بازیکن غنایی در تیم هاتای اسپور حضور دارد و نگرانی‌ها از وضعیت سلامتی او بالا گرفته است.

دروازه بانی که پیدا نشد

یکی دیگر از ورزشکارانی که وضعیت نامعلومش سر و صدای زیادی به پا کرده، «احمت ایوپ» دروازه بان تیم مالاتیا اسپور است که همراه همسرش زیر آوار ماند. امدادگران موفق شدند همسر احمت را پیدا کنند اما هنوز خبری از ایوپ نیست. حتی بعضی از رسانه‌های ترکیه مدعی شدند که این دروازه بان جان باخته است که این خبر هنوز به صورت رسمی تایید نشده است.

«یلماز وورال» سرمربی مالاتیا اسپور در این مورد گفت: «پس از بازی با ریزه اسپور، دو روز به تیم مرخصی دادم. بیشتر بازیکنان در مالاتیا نبودند. فقط دروازه بان دوم ما احمت ایوپ آنجا بود. آنها همسرش را نجات دادند.»

بازیکن گالاتاسرای راهی هاتای شد

«اسماعیل چیپه» بازیکن تیم فوتبال گالاتاسرای پس از فاجعه زلزله راهی زادگاهش یعنی هاتای شد. او با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که با بعضی از اقلام و به منظور کمک رسانی به همشهریانش راهی هاتای شده است.

بی خبری از والیبالیست‌های زن و مرد زیر آوار

بازیکنان تیم مالاتیا متروپولیتن بلدیه اسپور که در مرحله پلی آف گروه ششم والیبال مردان شرکت کرده بودند، پس از تخریب هتل کرچووال محل اقامتشان در مالاتیا بر اثر زلزله زیر آوار مانده‌اند. ظاهراً سه ورزشکار در جریان عملیات امداد و نجات از زیر آوار بیرون کشیده شدند اما از سایرین خبری نیست.

همچنین بازیکنان تیم والیبال بانوان هاتای نیز زیر آوار مانده‌اند. «انشان جان» بازیکن آلانیا بلدیه اسپور در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که ۱۴ بازیکن تیم والیبال بانوان هاتای پس از تخریب ساختمان محل اسکان آنها زیر آوار مانده‌اند.

پیام دردناک کشتی گیر طلایی ترکیه در المپیک

اما «طاها آکگول» کشتی گیر پرافتخار ترکیه‌ای که مدال طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو و مدال برنز المپیک ۲۰۲۰ توکیو را به دست آورد، با انتشار پیامی برای نجات کشتی گیرانی که زیر آوار مانده‌اند درخواست کمک کرد.

آکگول نوشت: «ساختمانی که ۳۰-۴۰ کشتی گیر ما در آن اقامت دارند نیز تخریب شده است… ورزشکاران ما زیر آوار هستند. ما منتظر کمک فوری هستیم. خدایا کمک کن!»

باشگاه بشیکتاش: لطفاً خون اهدا کنید

بشیکتاش به عنوان یکی از پرافتخارترین تیم‌های ترکیه امروز با انتشار پیامی از مردم این کشور درخواست کرد تا برای کمک به زلزله زدگان و مصدومان، خون اهدا کنند.

نجات بازیکن هاتای اسپور

«برتوگ ییلدیریم» بازیکن تیم هاتای اسپور در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از خوب بودن وضعیتش پس از زلزله ۷.۷ ریشتری خبر داد و از کسانی که پیگیر شرایطش بودند تشکر کرد. بعضی از اعضای کادر فنی تیم هاتای هم از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند.