بازیکن غنایی زنده از آوار زلزله ترکیه بیرون آمد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از Radyo Gol ترکیه، «مصطفی اوزات» مدیر باشگاه هاتای اسپور صبح امروز سه شنبه اعلام کرد کریستین آتسو بازیکن سرشناس و غنایی این باشگاه زنده از زیر آوار بیرون آورده شده است.

پس از زلزله مهیب در ترکیه و مرگ بیش از هزار نفر از مردم این کشور، وضعیت چندین ورزشکار از جمله بازیکنان تیم هاتای اسپور هم نامعلوم بود.

آتسو یکی از این بازیکنان است که به خاطر حضور در تیم‌های بزرگی چون چلسی و پورتو در کانون توجه قرار داشت.

به گفته اوزات، آتسو دچار آسیب دیدگی شدید شده است اما هنوز از «تانر ساووت» مدیر ورزشی این باشگاه خبری نیست.