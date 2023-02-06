۹۳ پروژه عمرانی و اقتصادی در اصلاندوز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر دوشنبه برگزار شد و مسئولان ملی نیز حضور داشتند، معاون منابع انسانی استاندار اردبیل اظهار کرد: دولت سیزدهم با رویکرد مردمی و نگاه عادلانه به همه مناطق کشور سعی دارد تا به توانمندی اقتصادی مردم و افزایش سرانه درآمدی آنها کمک مؤثر کند.

کاظم دبیر تصریح کرد: ما امروز استقلال و عظمت خود را مرهون شهدا و صلابت خانواده‌های آنها هستیم که در عرصه جهاد، ایثار و شهادت با تمام توان حاضر شده و از این انقلاب و ارزش‌های آن صیانت می‌کنند.

وی گفت: به برکت خون شهدا و رشادتی که مردم ایران در ۴۴ سال گذشته انجام دادند، امروز کشور ایران عزتمندانه در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی حضوری موفق داشته و توانسته از عزت و عظمت واقعی این مردم دفاع کند.

معاون توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل افزود: هر چند دشمن با تمام قوا به جنگ ملت ایران و مقابله با عزتمندی آحاد جامعه ایرانی آماده اما حضور دشمن‌شکن ملت در صحنه‌های مختلف به ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر صلابت و شکوه ایرانیان را به نمایش خواهد گذاشت.

دبیر در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در شهرستان مرزی اصلاندوز در ایام دهه فجر شاهد افتتاح و بهره‌برداری از ۹۳ طرح و پروژه عمرانی، زیربنایی و اقتصادی هستیم که ۱۱۰ میلیارد تومان برای این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

وی افتتاح پست ۶۳ کیلوولت، کلنگ‌زنی مدرسه خیرساز و اجرای طرح‌های هادی روستایی را از پروژه‌های افتتاحی این ایام اعلام کرد و ادامه داد: مجتمع آبرسانی به قشلاقات اصلاندوز و آسفالت راه روستایی از دیگر طرح‌های افتتاحی در شهرستان مرزی اصلاندوز است.

دبیر از مردم اصلاندوز در دفاع از مرزها و صیانت از حدود و ثغور انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت: صلابتی که مرزداران ما به ویژه عشایر غیور دارند به هیچ وجه به بیگانگان اجازه نخواهد داد تا دست طمع به سمت مرزهای ایران دراز کنند.

معاون توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل اضافه کرد: خدمت‌رسانی و خادم بودن شایسته‌ترین لقبی است که مسئولان ما در عرصه تلاش مضاعف خود را به آن آراسته کنند و هر چه در این مسیر گام برداشته شود، به همان نسبت جلب رضایت مردم را نیز شاهد خواهیم بود.