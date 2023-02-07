انجام ۹ ماموریت پلیسی در استان سمنان/بیشترین حوادث در شاهرود بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه طی ۴۸ ساعت گذشته پنج مأموریت ویژه پلیسی در سطح استان سمنان به وقوع پیوسته است، ابراز داشت: از این تعداد شش مورد شاهرود، یک مورد میامی، یک مورد سرخه و یک مورد دامغان رخ داده است.

وی ضمن بیان اینکه راه گریزی برای متخلفان، سارقان و قاچاقیان کالا و مواد مخدر در استان سمنان نیست، افزود: گرچه سمنان در مسیر گذرگاه مواصلاتی مهم غرب به شرق و شمال به جنوب کشور قرار دارد و با وجود گستردگی زیاد استان محورهای مواصلاتی به صورت دقیق تحت رصد قرار دارد و اجازه حمل هر نوع کالای فاقد مجوز داده نمی‌شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه مأموران گشت کلانتری ۱۱ آزادی شاهرود به یک خودرو نیسان که روی آن چادر کشیده بود، مشکوک شدند، ابراز داشت: با اقدام فوری مأموران راننده که قصد فرار داشت متوقف و در بازرسی از بار آن یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب درختچه حفاظت شده تاغ کشف و فرد خاطی با تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

حسنی از کشف هفت تن تخم مرغ فاقد مجوز توسط مأموران مبارزه با کالا و ارز از یک کامیون در شاهرود و دستگیری راننده خبر داد و تصریح کرد: مأموران کلانتری ۱۲ بسیج شاهرود سارقان یک فروشگاه زنجیره‌ای که به صورت خانوادگی اقدام به سرقت می‌کردند را دستگیر و این افراد به انجام ۴۰ مرحله سرقت از این واحد اعتراف کردند.

وی بابیان اینکه سارق انباری‌های شاهرود دستگیر و این متهم به انجام ۱۵ فقره سرقت اعتراف کرد، افزود: کشف ۱۶۹ کارتن اسباب بازی قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال از یک خاور، کشف دو کیلوگرم تریاک پیچیده شده به صورت لواشک از مسافر اتوبوس مشهد-گرگان دیگر رویدادهای پلیسی برای شهرستان شاهرود را شامل می‌شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه باند توزیع مواد مخدر در دامغان متلاشی و سه نفر دستگیر و پنج کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک از آنها کشف و ضبط شد، اضافه کرد: مأموران ایست و بازرسی پلیس راه سرخه نیز بیش از ۱۷ هزار جوجه یک روزه فاقد مجوز در این شهرستان را کشف کردند که به دلیل عدم ارائه مدارک قانونی راننده دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

حسنی از کشف زمین خواری ۲۸۰ هکتار اراضی دولتی در منطقه کالپوش به ارزش ۲۸۰ میلیارد ریال در حوزه میامی خبر داد و بیان کرد: حکم رفع تصرف کامل زمین و دستگیری متهم در این راستا انجام شد.