اولین موکب امدادرسانی خوزستان به مناطق زلزله زده خوی اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر موکب اربعین حسینی حضرت علی اکبر علیه السلام شهرستان ماهشهر شامگاه دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: این موکب با هماهنگی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان ماهشهر از شب گذشته به همراه ۳۰ نفر از خادمان با امکانات و تجهیزات کامل به‌منظور ارائه خدمات تغذیه‌ای به هم‌وطنان زلزله زده حرکت خود را به سمت مناطق زلزله زده شهرستان خوی آغاز کرده است.

سید هادی تقوی افزود: این موکب پس از استقرار در منطقه از ابتدای روز چهارشنبه ۱۹ بهمن‌ماه، روزانه بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار پرس غذای گرم را آماده سازی و با هماهنگی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان خوی به هم‌وطنان زلزله زده تحویل خواهد داد.

مدیر موکب اربعین حسینی حضرت علی اکبر علیه السلام اظهار کرد: این موکب با پشتیبانی مالی و تدارکاتی جمعی از مدیران و کارکنان شرکت‌های تابعه منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به همراه بیش از ۳۰ تن مواد اولیه غذایی شامل برنج، گوشت قرمز، مرغ، روغن، رب گوجه، انواع کنسرو، تره‌بار، انواع حبوبات، ظروف یکبار مصرف و همچنین چندین رول نایلون برای پوشش چادرهای برپا شده تهیه و به منطقه ارسال شده است.

تقوی گفت: این موکب علاوه بر ارائه خدمات غذایی به زلزله‌زدگان، با توجه به ایجاد ظرفیت‌های بالا توسط این موکب و همراه داشتن متخصصان امور برق، گاز، آب و تأسیسات و با تجهیزات لازم برای انجام برخی امور تأسیساتی در مواقع لزوم وارد عمل خواهد شد.