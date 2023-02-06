هیئت بوکس در ۹ شهرستان استان ایلام فعال است

به گزارش خبرنگار مهر علی رستمی روز دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام اظهار کرد: هیئت بوکس در ۹ شهرستان استان فعال بوده و بیش از ۱۰۰۰ ورزشکار ساماندهی شده وجود دارد.
وی افزود: دورههای مختلف آموزشی با حضور سایر استانها به میزبانی هیئت بوکس استان برگزار شده که هم اکنون دوره درجه ۲ مربیگری در حال برگزاری است.
رئیس هیئت بوکس استان به مسائل این رشته ورزشی اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر برای برگزاری مسابقات و دورههای آموزشی با کمبود فضا روبرو همچنین از لحاظ اعتبارات ورزشی دچار مشکلاتی هستیم.
عضو شورای راهبردی فدراسیون بوکس ایران در ادامه این دیدار یادآور شد: استان ایلام از لحاظ فیزیکی برای رشته جذاب و المپیکی بوکس دارای ظرفیت بالایی بوده که در صورت حمایت ورزشکاران جایگاه اصلی خود را در میادین بین المللی به دست خواهند آورد.
امین دوست محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این دیدار گفت: تخصیص اعتبارات ورزشی از طریق مسئولیتهای اجتماعی باید براساس حوزههای مختلف بصورت عادلانه و شفاف تنظیم شود.
وی افزود: اعتبارات باید بصورت هدفمند و پایدار به مجموعههای ورزشی انجام گردد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام ادامه داد: بصورت جدی مشکلات مالی از طریق دستگاه مربوطه پیگیری تا خللی در روند توسعه رشتههای ورزشی ایجاد نشود.
دوست محمدی در پایان خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات مالی هیئتهای ورزشی از طریق اداره ورزش و جوانان و پیگیری مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای مستقر در استان اقدام خواهیم کرد.
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