رحمت نویدی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد در محور مهاباد - بوکان (برهان) به دلیل کولاک شدید در محدوده «قره‌بلاغ» و «حاجی‌علی‌کند»، از ۲ روز پیش غیر ممکن و این مسیر برای سومین روز متوالی مسدود اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه به علت شدت کولاک امکان برفروبی این مسیر وجود ندارد، افزود: رانندگانی که ناچار به سفر به شهرستان بوکان یا از بوکان به مهاباد هستند می‌توانند از مسیر جایگزین مهاباد - میاندوآب - بوکان و بالعکس استفاده کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد یادآور شد: جاده برهان از عصر یکشنبه به علت کولاک شدید برف مسدود شده و پلیس راه تردد وسایل نقلیه در این مسیر را ممنوع کرده است.

نویدی نیا با توصیه به شهروندان برای خودداری از تردد غیر ضروری، گفت: در محور مهاباد - سردشت هم در ۲ گردنه «جواله‌ره‌شان» و «زمزیران» و مسیر مهاباد - پسوه کولاک شدید برف گزارش شده و تردد خودروها بدون زنجیر چرخ ممکن نیست.

وی با اشاره به تلاش راهداران و بازگشایی راه پنج روستای این شهرستان اضافه کرد: هم اکنون راه دسترسی سه روستای بخش منگور شرقی این شهرستان و بعد از گردنه «خوله‌پوله» در محور «آفان» به علت کولاک شدید برغم بازگشایی مسدود شده بطوریکه ارتفاع برف در این گردنه به بیش از ۲ متر رسیده است.