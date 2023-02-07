نرخ بیکاری در خراسان رضوی به زیر ۵ درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی در شهرستان فیروزه اظهار کرد: خوشبختانه نرخ اشتغال خراسان رضوی در سطح کشور بر اساس اعلام مرکز آمار، وضعیت بسیار خوبی دارد و در صدر آمار اشتغال‌زایی است، اکنون نرخ بیکاری در استان به زیر ۵ درصد رسیده است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه امیدوارم همچون ۴۴ سال گذشته، افتخار سربازی انقلاب اسلامی را داشته باشم، بیان کرد: باید مردم در همه صحنه‌ها و عرصه‌ها قاعده اصلی امور را بر عهده بگیرند و وظیفه مسئولین فراهم کردن زمینه حضور مردم است.

وی ادامه داد: با عنایت به علاقه‌مندی مردم برای سرمایه‌گذاری و کار کردن در عرصه‌های اقتصادی باید اقتصاد را به دست مردم بسپاریم. این نگاه نظام اسلامی است که مردم در تمامی صحنه‌ها نقش خود را ایفا کنند.

نظری گفت: در شهرستان فیروزه روستاهای فراوانی داریم که مولد هستند و نیاز شهرنشین‌ها را فراهم می‌کنند، باید به مردمی که علاقه‌مند ایجاد کارهای تولیدی هستند، کمک کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه طرح تحول روستایی بندهای مختلفی از جمله اشتغال‌زایی و مسکن دارد، گفت: اگر زمینه اشتغال روستایی فراهم شود نتایج مثبتی هم چون مهاجرت معکوس دارد.

وی گفت: یکی از موضوعات مهم دیگر در طرح تحول روستایی، موضوع مسکن است، از اردیبهشت امسال که مشکل اساسی کمبود مسکن را در روستاها داشتیم با قدرت و تمرکز بسیار به بازنگری طرح‌های هادی روستایی پرداختیم و ۱۱۱۳ روستا را در برنامه قرار دادیم.

نظری با بیان اینکه ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و زمین رایگان به مردم روستا برای اینکه مسکن خود را بسازند اهدا می‌شود، افزود: اگرچه باید به سایر زیرساخت‌های لازم مثل آب، برق، گاز و جاده توجه شود، اما در تمام این حوزه‌ها با مشکل مواجهیم.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: باید برای تأمین منابع به سمت جلو حرکت کنیم چون معتقدیم اگر برکت می‌خواهیم باید حرکت کنیم.