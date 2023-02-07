تساوی با نساجی عادلانه بود/ داور کار را خراب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی عصر سه شنبه در نشست خبری بعد از بازی در هفته نوزدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور با بیان این بازیکنان به رغم مشکلاتی که داشتیم، بازی خوب و جوانمردانه ای داشتند، افزود: در نیمه دوم توانستیم در جو سنگین وطنی و هواداران پرشور نساجی بازی را برگردانیم.

وی درباره وضعیت بازی با انتقاد از اینکه بازی از دست داور خارج شده بود، اظهار داشت: بازی مقابل نساجی برای داور سخت بود و متأسفانه اواخر بازی پرتنش شده شود.

وی با اشاره به کسب بازی تساوی مقابل نساجی درباره وضعیت بازیکنان مازندرانی در فوتبال با اظهار اینکه مازندران از نظر ورزشی مستعد و جوانان مستعدی دارد، گفت: به دلیل آنکه از قبل نسبت به بازیکنان شناخت داشتم سعی کردم نگاه ویژه ای به بازیکنان مازندرانی داشته باشم.

حسینی با اظهار اینکه قضاوت و داوری از دست داور خارج شده بود، آن را سبب نارضایتی دو تیم دانست و گفت: به نظرم داوری در این بازی سخت بود و فشاری زیادی روی داور بود و کمک داور نیز کمک زیادی به داور نکرده بود.

وی با اشاره به نتیجه بازی یک بر یک در این مسابقه گفت: تیم پیکان موقعیت زیادی به دست تیم نساجی نداد هرچند این تیم بیشترین برد خانگی را تاکنون داشتند و تیم نساجی نیز با یک دفاع منطقی سعی کرد بازی را کنترل کند.

وی نتیجه بازی را عادلانه دانست و گفت: اما قضاوت داور بازی را خراب کرده بود.

به گزارش مهر، در این مسابقه که از ساعت ۱۵ و با قضاوت یعقوب آشوری در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر آغاز شد، ابتدا حامد شیری (۴۸ - پنالتی) برای نساجی گلزنی کرد اما «شرزود تمیروف» مهاجم ازبکستانی در دقیقه ۶۹ گل تساوی را برای پیکان به ثمر رساند.

نساجی با این تساوی ۲۲ امتیازی شد. پیکان هم با سرمربیگری مجتبی حسینی هم ۲۱ امتیازی شد.