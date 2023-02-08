به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه همزمان با ایام دهه فجر، اولین جشنواره بومی و محلی بانوان روستایی و عشایری در شهرستان خرم‌آباد برگزار شد.

این جشنواره با حضور امام جمعه بیرانشهر، مدیر کل امور اقتصادی استانداری، معاون فرماندار، مدیر کل جهاد کشاورزی و دیگر مدیران و به همت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد در بیرانشهر برگزار شد.

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان در حاشیه این جشنواره، اظهار داشت:: این جشنواره برای اولین بار در سطح استان لرستان و با تاکید بر فرهنگ غذایی بومی و بازی‌های محلی به عنوان فاکتورهای توسعه گردشگری برگزار شد.

وی، گفت: در این جشنواره شرکت کنندگان در مسابقات بومی محلی در بخش بانوان و مردان و در رشته‌های طناب کشی، دارت، هفت سنگ، مچ اندازی و مسابقه آشپزی با تاکید بر غذاهای سنتی محلی و برپایی نمایشگاه محصولات تولیدی بانوان روستایی شامل صنایع دستی، گل و گیاهان زینتی گیاهان دارویی و عرقیجات گیاهی به رقابت پرداختند.