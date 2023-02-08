زمان و مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در لرستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان زمان و مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در مراکز شهرستان‌های لرستان را اعلام کرد.

زمان مراسم راهپیمایی در همه مراکز شهرستان‌های لرستان ساعت ۱۰ صبح است.

محل تجمع و مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در لرستان به شرح زیر است:

خرم آباد: میدان شهدا، خیابان امام خمینی، پل انقلاب، خیابان انقلاب، میدان ۲۲ بهمن

بروجرد: میدان تختی، میدان رازان

دورود: میدان امام حسین، بلوار شهدا، میدان ولایت

کوهدشت: مسجد صاحب الزمان، میدان شهدا، چهارراه الله اکبر، مسجد صاحب الزمان

نورآباد: چهارراه مطهری، خیابان امام خمینی، میدان امام

الیگودرز: میدان آزادی، میدان امام

الشتر: میدان امام، مصلای نماز جمعه

پلدختر: میدان شهید بهشتی، خیابان معلم جنوبی، خیابان شهید سلیمانی، خیابان هفتم تیر

ازنا: میدان شهید صادقی، میدان، ولی عصر

سراب دوره: مصلای نماز جمعه، خیابان امام، خیابان، ولی عصر

رومشکان: تپه شهید گمنام، میدان امام، مقابل آموزش و پرورش