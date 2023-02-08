قهرمانی دایموند البرز در مسابقات تیمی ناین بال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، مسابقات آزاد تیمی ناین بال با حضور ۳۴ تیم به مناسبت گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به مدت ۳ در آکادمی بیلیارد و اسنوکر فدراسیون برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم های برتر معرفی شدند:

مقام نخست: دایموند البرز (امیر سرخوش و آرمان دیناروند)

مقام دوم: پل شیراز (علیرضا وهاب و سپهر خادمی)

مقام سوم: مکعب مشهد(امید ویرانی و میلاد کاشانی)

مسئولیت برگزاری این مسابقات بر عهده شقاقی و پیرنطاق و فرهاد طاهری سر داوری مسابقات را بر عهده داشته اند.

مراسم اختتامیه و اهدای مدال با حضور مسئولین فدراسیون و ورزشکاران برگزار گردید.

دیدار نهایی این رقابت ها با برتری ۱۱ بر ۴ به سود تیم دایموند البرز به پایان رسید و دیدار رده بندی نیز با نتیجه ۹ بر ۶ به سود تیم مکعب مشهد به پایان رسید.