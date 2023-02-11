به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال پیامی درگذشت میرزاحسین کریمی مراغهای را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
به کمال رسیدن در دو گونهٔ شعر آئینی و طنز، حتی توانایی داشتن در سرودن این دو نوع از نظر بسیاری محال و متناقض به نظر میآید. در طول تاریخ ادبیات فارسی نیز کمشمارند شاعرانی که تمایلی به تداوم سرایش در این دو شاخه و موفقیتی موازی در هر دوی آنها داشته باشند.
این نگاه شاید برآمده از منظری باشد که شعر طنز را شایسته اثرگذاری نمیداند. استاد میرزاحسین کریمی مراغهای جزو همان معدود شاعرانی بود که دل به دل مردم شهر و دیار خودش و در گام بعد مردم میهن اسلامیاش داد و در عین دستیابی به رتبهای ارجمند در مرثیهسرایی برای ائمهاطهار (علیهمالسلام) که عشق مشترک مردم دینمدار این سرزمین است نقدهای اجتماعی خود را نیز برای همین مردم در قالب شعر ریخت.
مرد مؤمنی که در سرزمین خود جزو معتمدین مردم بود و به شاعر شأن دیگری افزود. درگذشت ایشان را به مردم فرهنگدوست دیار مراغه، و در وهلهٔ بعد مردم سرفراز آذربایجان و کشور عزیزمان ایران تسلیت عرض میکنم و آرزومندم که خداوند ایشان را اولیایی که یک عمر در سوگشان سرود محشور فرماید.
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