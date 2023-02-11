نهاد دین ، جلوه دین داری و دین مداری جامعه ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن حجت الاسلام عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است به بیان اهمیت این انقلاب شکوهمند و آنچه که در ماه‌های اخیر به وقوع پیوست پرداخته است که در ادامه با هم می‌خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکَفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا

آنان که تبلیغ رسالت خدا کنند و از خدا می‌ترسند و از هیچکس جز خدا نمی‌ترسند و خدا برای حساب به تنهایی کفایت می‌کند. سوره احزاب آیه ۳۹

انقلاب اسلامی که مبدا تحولات حیات بشر در قرن حاضر است، با ادعای حکومت دین بر سرنوشت دنیا و آخرت به میدان آمد و تمام محاسبات دستگاه طاغوت که هنرش به بند کشیدن انسان و نابودی هویت او و از بین بردن سرمایه‌های انسانی و الهی و جدا کردن انسان از حقیقت خود بود را به چالش کشید.

به همین سبب دشمن قداره کش، تمام سرمایه و دارایی اش را برای مواجهه به میدان آورد که حرفی نو مبتنی بر وحدانیت و دعوت به توحید آمده تا موجودیت او را از بین ببرد و انسان الهی را از چنگال او بیرون بکشد.

هر روز یک بازی و یک درگیری؛ دشمن قوی است در برنامه ریزی و در اجرای تحسین برانگیز برنامه‌ها!

به عنوان مثال امروز حجاب و مسئله زن و بهانه‌ی حجاب هم از این موارد است.

در نسبت حجاب با زن مسلمان می‌داند که حجاب برای زن:

اول: نشانه هویت انسانی مستقل و زیبایی درون اوست. (عطوفت، عفت، نقشه دشمن در خانه نشینی یا مرد وارگی زن)

دوم: نشانه دین داری اوست. (مردم ما، زیست عفیفانه را بخش مهم از دین می‌دانند که حجاب نشانه این دینداری است.)

سوم: نشانه مبارزه زن با دستگاهی است که می‌خواهد او را به لجن بکشد؛ می‌خواهد او را ابزار دست شیادان و شهوت روان شهوت پرست کند – حجاب نشان و پرچم مبارزه است که انقلاب اسلامی این پرچم را به او داده است. (زنان، رهبران نهضت)

حال برای اینکه این پرچم آزادگی را از دست او بگیرد به بهانه آزادی زن، عفت زن را نشانه می‌گیرد. از عطوفت و محبت او استفاده می‌کند و عفت را خرج می‌کند تا به اهداف خود برسد. همیشه همین طور بوده؛ در طول تاریخ استعمار، با ابزار شهوترانی، زن را خفه کرده و از او برای پیشبرد اهداف شوم خود استفاده کرده اند. مثلاً وقتی می‌خواستند دخانیات را ترویج دهند از زن استفاده کردند، یا برای برده داری ارزان‌تر زن را به کارگر ارزان کارخانه تبدیل کردند.

نهاد دین و علی الخصوص هیأت، جلوه دین داری و دین مداری جامعه ایرانی است. تشکلی که مردم پایه است و هویت سیاسی و اجتماعی مستقل و متکی بر مردم دارد

هیأت دارای مبدا فکری است با شعار هیهات من الذله… که از سید الشهدا این خصلت را به ارث برده و هر جا طاغوت سر بلند کرده است، هیأت ایستاده و پرچم حق را برافراشته است و پای آن مقاومت کرده اند. انقلاب اسلامی محصول این تفکر است. پیروزی در دفاع مقدس و فتنه‌ها حاصل این تفکر است. از این پس هم هیئات و هویت هیئاتی که از جان و مال گذشتن برای اعتلای حکم حق و ایستادن مقابل طاغوت است. هیئات را خواهید دید در تمام عرصه‌های جهاد.... از جهاد برای ساخت انقلاب، جهاد سازندگی؛ جهاد نظامی، جهاد اعتقادی و جهاد روشنگری و...

در طول زمان هیئات این نقش را ایفا می‌کند و دهه فجر هم فرصت و عرصه بروز و ظهور اجتماعی هیئات در به میدان آمدن و بیعت است.

تشکل‌های دینی هم در کنار یا ذیل هیئات این هویت را تقویت می‌کنند. کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، شبکه‌های تعالی امامان، روحانیون مستقر و طرح هجرت، شبکه هیئات از رزمندگان و مشعر و انصار المهدی و … کانون‌های مداحان شورای هیئات مذهبی سراسر کشور، نهضت پیشرفت بانوان، شبکه مبلغین کشور و… همه و همه در این مسیر تلاش می‌کنند.

ستادهای اجرایی ظرفیت‌های سازمان و نیز برون سازمانی این کمیته در استان‌ها و شهرستان‌ها در ۵۰۰ نقطه شکل گرفته است. تأکید می‌کنم در ۵۰۰ نقطه و ما در این کمیته صرفاً نوکری می‌کنیم. کار اصلی به دست شبکه‌ها و مجموعه‌های مردمی است. از باب وظیفه کانونی شأن ما جز خادمی و ارائه گزارش زحمات گمنامان این عرصه نیست.

اجرای بیش از ۱۵۰۰۰۰ برنامه متفاوت در سطح کشور در بیش از ۷۰۰۰۰ نقطه جغرافیایی توسط هیئات و تشکل‌ها و مبلغین شامل مسابقه، نمایشگاه، شب شعر، نغمه سرایی، سرود، شب خاطره. که بخشی به صورت مستقل و بخشی هم در تعامل و همکاری با دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، پایگاه‌های بسیج و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مجموعه فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و بخشداری‌های کشور برگزار می‌گردد.

حضور و بزرگداشت اختصاصی، دسته‌های رجز خوانی و حضور هیئات در صبح بیست و دوم بهمن در شهرستان‌ها و الحاق به جمع راهپیمایان

اعزام مبلغ تخصصی با همکاری حوزه‌های علمیه به استان‌های کشور

آغاز مهرواره محله همدل و نهضت نشر خوبی‌ها با هدف معرفی ارزش‌های انسانی، اجتماعی و انقلابی مردم خوب این کشور در ۸۰۰۰۰ محله با همکاری همه نهادهای مرتبط

اجرای جشنواره ایران آینده و نقش زنان در آن؛ در استان‌های کشور با محوریت نهضت پیشرفت بانوان.

اختتامیه مهرواره بانور با مشارکت ۳۰۰۰۰ بانوی قدرتمند ایرانی

برگزاری موکب‌های اجتماعی، کودکان و پاسخ به سوالات و … در مسیر راهپیمایی

به دلیل همزمانی این ایام و تقارن با ایام اعتکاف، برگزاری اعتکاف اختصاصی دانش آموزی در شهرستان‌ها و استان‌های کشور

مشارکت در برگزاری هزار و سیصد و پنجاه و هفت مراسم جشن تکلیف مدارس و محلات و...

نشر رسانه‌ای جشن فرشته‌ها در طول ایام دهه فجر و مشارکت آپ و صدا و سیما.