به گزارش خبرنگار مهر، صاحبعلی اصغری در جمع راهپیمائی کنندگان شهر بیله سوار اظهار کرد: ۴۴ سال است که ایران اسلامی در حوزه‌های سیاسی و استقلال کشور با تکیه بر حاکمیت مردم بر سرنوشتشان حکومت کرده است و از همین‌روست که دشمن با ایران قوی مشکل دارد و در برابر ملت ایران احساس خطر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: علما و شهدای ایران اسلامی در طول تاریخ و در جنگ تحمیلی، جبهه مقاومت و دفاع از حرم با نثار خون خود مسیر حق را آبیاری کرده و بر باطل پیروز شدند.

فرماندار بیله سوار به حضور پرشور مردم شهرستان بیله سوار در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و گفت: این حماسه حضور مانند حرکت عظیم امام خمینی (ره) خط بطلانی برهمه نقشه‌های دشمن کشید و بساط سلطه و نفوذ آنها را جمع کرد.

اصغری با اشاره به اینکه ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف علمی، پزشکی، هسته‌ای، ورزشی، فناوری اطلاعات، مهندسی، نظامی و دیگر موارد همیشه روند صعودی دارد، بیان کرد: هرگاه دولت مستقر در جمهوری اسلامی قطار پیشرفت را با سرعت بیشتر به حرکت درآورد دشمنی دشمنان بیش از پیش شدت می‌گیرد.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی در زمینه علمی و فرهنگی و جنبه‌های مختلف به قدرت بین‌المللی تبدیل شده است و یک درصد دانشمندان برتر جهان در ایران فعالیت دارند.

فرماندار بیله سوار افزود: توسعه اقدامات زیر بنایی اعم از برق، گاز، تلفن، مسکن و افزایش چشمگیر سواد دانشگاهی، حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و توسعه تکنولوژی و افزایش پزشکان متخصص، افزایش چند صد برابری فضاهای آموزشی و ورزشی، حمایت از قشر کم درآمد و نیازمند، توجه به جامعه کشاورزان و روستاییان از خدمات نظام جمهوری اسلامی در ۴۴ سال اخیر است.

اصغری با اشاره به اینکه امروز دشمنان می‌خواهند مرزهای ذهنی جوانان را از بین ببرند، تصریح کرد: همان جوانان مورد نظر هدف دشمنان امروز با حضور پرشکوه خود در حفظ و دفاع از آرمان‌های انقلاب حاضر هستند و جانفشانی خواهند کرد.

وی فاصله انداختن بین مردم و مسئولان، ایجاد شکاف و دو قطبی بین مردم و تضعیف نقش نهادهای امنیتی و حفاظتی را از نقشه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.