سالروز واقعه چوار به برگزاری جلسه و یادواره محدود شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسطامی شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی و هماهنگی برگزاری یادواره شهدای ۲۳ بهمن زمین فوتبال چوار با حضور رییس فدراسیون و اعضاء هیات رییسه و استاندار ایلام اظهار داشت: فاجعه شهادت تعدادی از جوانان این سرزمین در زمین فوتبال چوار تنها به برگزاری جلسه و یادواره خلاصه شده است.

وی تصریح کرد: فرمایشات رهبری، باید به عنوان معیار عملکرد مسئولان در بزرگداشت یاد و خاطره شهدای زمین فوتبال چوار قرار گیرد.

بسطامی تصریح کرد: پیرو تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب می‌طلبد تمامی مسئولان کشور و استان برای شناساندن هرچه بیشتر این فاجعه عظیم تلاش و در قالب برنامه‌های متنوع در حوزه‌های فرهنگی و هنری این حادثه را به دنیا معرفی کنند.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت ورزش و جوانان در توجه به واقعه بمباران زمین فوتبال چوار گفت: از دست وزیر ورزش و جوانان گله مندم و متاسفانه وزارت ورزش به چوار توجه‌ای نداشته است و در عمل هیچ اقدامی برای توسعه آن پس از صحبت‌های رهبری در خصوص تراژدی غم انگیز شهدای زمین فوتبال چوار انجام نشده است، لذا وزیر وزرش باید از مردم ایلام عذرخواهی کند.

بسطامی گفت: شهدای چوار مخصوص چوار نیست بلکه نماد مظلومیت مردم استان در زمان جنگ بوده و باید صدای مظلومیت آن‌ها را به گوش جهانیان برسانیم.

نماینده مردم ایلام اضافه کرد: مطالبه مردم ایلام این است که ۲۳ بهمن ماه سال ۱۳۶۵ به عنوان روز شهید ورزشکار در تقویم ملی کشور ثبت شود تا پاسداشت حرمت خون شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و شهدای ورزشکار استان ایلام و شهرستان چوار باشیم.

در ۲۳ بهمن ماه سال ۱۳۶۵ در اثر بمباران مسابقه فوتبال چوار توسط هواپیماهای دشمن بعثی تعداد ۱۵ نفر از بازیکنان، مربیان و تماشاگران به فیض شهادت نائل شدند.