به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به برف روبی تهران گفت: ما باید به دوستان اعتماد کنیم البته اعتماد نافی نقد نیست.

وی ادامه داد: باید بدانیم که اظهار نظر رسانه‌ها حتماً نیت خوب یا ید ندارند در برف پنجشنبه یکی از مناطق بیش از دیگر مناطق دچار مشکل شد و باید گزارش‌ها داده شود تا عیوب برطرف شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه باید به دنبال راه حل های جدید برف روبی در تهران باشیم گفت: باید از تجربیات کشورها و شهرهای دیگر بهره بگیریم تعداد کارگران بسیاری درحال فعالیت هستند و اما حجم بارش‌ها منجر به بروز مشکل می‌شود و از دوستان می‌خواهیم کار قابل دفاع ارائه دهند.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: به هر حال اقدامی رخ داد که شایسته ما نبود.