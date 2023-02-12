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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۴۷

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

باید به دنبال راه حل‌های جدید برف روبی در تهران باشیم

باید به دنبال راه حل‌های جدید برف روبی در تهران باشیم

عضو شورای شهر تهران گفت: باید از تجربیات کشورها و شهرهای دیگر بهره بگیریم و به دنبال راه حل های جدید برف روبی در تهران باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به برف روبی تهران گفت: ما باید به دوستان اعتماد کنیم البته اعتماد نافی نقد نیست.

وی ادامه داد: باید بدانیم که اظهار نظر رسانه‌ها حتماً نیت خوب یا ید ندارند در برف پنجشنبه یکی از مناطق بیش از دیگر مناطق دچار مشکل شد و باید گزارش‌ها داده شود تا عیوب برطرف شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه باید به دنبال راه حل های جدید برف روبی در تهران باشیم گفت: باید از تجربیات کشورها و شهرهای دیگر بهره بگیریم تعداد کارگران بسیاری درحال فعالیت هستند و اما حجم بارش‌ها منجر به بروز مشکل می‌شود و از دوستان می‌خواهیم کار قابل دفاع ارائه دهند.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: به هر حال اقدامی رخ داد که شایسته ما نبود.

کد مطلب 5707214
مهشید جعفری معظم

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