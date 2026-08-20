به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه گرشاسبی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در میانه یک جنگ بزرگ فرهنگی قرار داریم و دشمن با هدف قرار دادن باورها و ایمان مردم، به دنبال استحاله فرهنگی و تضعیف فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی است.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: دشمن امروز تنها با ابزارهای نظامی وارد میدان نشده، بلکه بخش مهمی از هجمه خود را متوجه فرهنگ، باورها و اعتقادات مردم کرده است و نباید در برابر این جنگ فرهنگی غفلت و بیتفاوتی داشته باشیم.
وی افزود: همانگونه که رهبر شهید ما بارها تأکید داشتند، تهدید اصلی دشمن از مرزها آغاز نمیشود، بلکه ابتدا تلاش میکند از ذهن و اندیشه مردم عبور کند. از این رو، توجه به موضوع فرهنگ و تقویت باورهای دینی و هویت ملی باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان، خانوادهها و مراکز فرهنگی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به گسترش برخی ناهنجاریهای فرهنگی در جامعه ادامه داد: امروز در برخی باشگاههای ورزشی، مراکز آموزشی، بازار، خیابانها و سواحل شاهد عادیسازی برخی رفتارهای مغایر با ارزشهای فرهنگی و دینی هستیم و نباید نسبت به این مسائل بیتفاوت باشیم.
گرشاسبی تأکید کرد: اگر امروز نسبت به مسائل فرهنگی بیتفاوت باشیم، ممکن است در آینده با شرایطی مواجه شویم که اصلاح آن بسیار دشوارتر باشد؛ بنابراین باید با رویکردی فرهنگی، منطقی و اقناعی برای تبیین ارزشهای دینی و اجتماعی در جامعه تلاش کنیم.
وی با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در آموزههای اسلامی گفت: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مهمی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد و لازم است این فریضه با روش صحیح، همراه با تبیین، گفتوگو و رعایت کرامت افراد در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: کشور ما با خون شهدا و مجاهدتهای امام شهدا و مردم شکل گرفته و پاسداری از ارزشهای اسلامی و فرهنگی، مسئولیتی همگانی است. در این مسیر نباید اجازه دهیم الگوهای فرهنگی بیگانه بدون شناخت و بررسی وارد جامعه شود.
گرشاسبی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره موضوع حجاب و نقش زنان در جامعه بیان کرد: بارها بر ضرورت تبیین موضوع حجاب و تشریح اهداف و نقشههای فرهنگی دشمن تأکید شده است. اگر مسائل فرهنگی برای مردم به درستی تبیین شود و خانوادهها و جوانان با چرایی موضوع آشنا شوند، بسیاری از مشکلات قابل مدیریت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: امروز ضرورت دارد موضوع تبیین فرهنگی در مدارس، مهدهای کودک، دانشگاهها، ادارات و مراکز فرهنگی دنبال شود، اما مهمتر از همه، خانوادهها باید محور این گفتوگوها باشند؛ چرا که خانواده فرصت بیشتری برای گفتوگو، اقناع و انتقال ارزشها به نسل جدید دارد.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: نقشه دشمن این است که بیتفاوتی نسبت به مسائل فرهنگی به تدریج در جامعه عادی شود؛ بنابراین مسئولان، خانوادهها و متولیان حوزههای فرهنگی و آموزشی باید با احساس مسئولیت بیشتری در این زمینه ورود کنند.
گرشاسبی تأکید کرد: مقابله با آسیبهای فرهنگی تنها با برخورد امکانپذیر نیست و باید در کنار اقدامات قانونی، بر تبیین، آموزش، گفتوگو، تقویت بنیان خانواده و افزایش آگاهی نسل جوان تمرکز کنیم.
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